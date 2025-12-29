Первый якутский космический аппарат «Чолбон» успешно выведен на орбиту

28 декабря с космодрома Восточный состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту первый якутский спутник — малый космический аппарат «Чолбон». Это первый опыт участия Якутии в космических проектах с собственной разработкой. Об этом CNews сообщили представители пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

«Проект реализован командой воспитанников Малой академии наук РС(Я) и Образовательного центра «Сириус»: Андреем Петровым, Анатолием Антоновым, Тимуром Илларионовым, Олегом Петровым и Артемом Мардиным. «Чолбон» представляет собой малый космический аппарат с микроконтроллерами и датчиками собственной разработки. Теперь школьники и студенты Якутии получили возможность загружать собственные программы на спутник и проводить оригинальные эксперименты в условиях космоса», — отметил глава республики Айсен Николаев.

«Чолбон» — что означает на якутском языке «звезда» — стал реальностью благодаря совместным усилиям Малой академии наук Республики Саха (Якутия), инженеров ООО «Якутские космические системы» и ООО «Спутникс» при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений РС(Я) и «Алроса». Этот успех открывает новую главу в развитии инженерного образования и научно-технического творчества молодежи Якутии.

Аппарат массой 1,211 тыс. г выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 550 км с периодом обращения около 95,5 минут. Ожидаемая продолжительность активной миссии — три года.

На борту аппарата размещена полезная нагрузка ЯКС EDU/16, включающая 12 Arduino-совместимых микроконтроллеров, гамма-спектрометр со сцинтиллятором CsI(Tl), мультиспектральные датчики освещённости, датчики температуры и бортовую камеру. Уже в ближайшие недели школьники и студенты Республики Саха (Якутия) получат возможность загружать собственные программы на спутник и проводить оригинальные эксперименты в условиях космоса.

Запуск приурочен к 100-летию Якутской комплексной экспедиции Академии наук СССР — масштабного научного проекта, который заложил основы системного изучения природы, экономики, культуры и быта Якутии.

«МКА "Чолбон“ — это мой первый серьезный инженерный проект. Над ним я работал еще в школьные годы, а сейчас продолжаю участвовать в настройке наземной инфраструктуры и подготовке образовательных модулей для студентов и школьников. Вся полезная нагрузка, включая 12 микроконтроллеров и датчики, разработана в Якутии. Аппарат полностью совместим с открытыми протоколами, поэтому любой участник программы может загружать свои программы и получать данные с орбиты. Для меня особенно важно, что проект не заканчивается запуском. Он становится инструментом для обучения — именно так, как должно быть в настоящей инженерной практике», — сказал Артем Мардин, студент первого курса Физико-технического института СВФУ, инженер-конструктор ООО «ЯКС».

Кроме научной миссии, «Чолбон» реализует радиолюбительскую программу: с его борта уже передана первая телеметрия, а в ближайшее время запланированы регулярные передачи SSTV-открыток, аудиосообщений и изображений Земли. Сигнал доступен на частоте 437.350 МГц (позывной RS18S) и может быть принят радиолюбителями по всему миру.

«Успешный вывод малого космического аппарата "Чолбон" на солнечно-синхронную орбиту высотой 550 км – это результат системной работы по созданию в Якутии полноценной образовательно-космической экосистемы. Его проектировали, собирали и тестировали здесь, в нашей республике, школьники, учителя, молодые инженеры и ученые. И теперь любой подросток из Якутии может не просто мечтать о космосе, а отправить на него свою программу, получить данные и увидеть Землю с высоты 550 километров. Особенно важно, что проект включает в себя не только космический аппарат, но и наземную инфраструктуру: станция управления в Малой академии наук в селе Чапаево работает в составе глобальной сети GSN, а радиолиния на частоте 437.350 МГц соответствует международным стандартам IARU. Это позволяет не только управлять космическим аппаратом, но и вовлекать радиолюбительское сообщество в сбор научных данных. Целевой фонд будущих поколений поддерживает такие проекты, потому что мы верим: будущее строят не взрослые за детей, а сами дети – с нашей поддержкой, верой и возможностями. Пусть "Чолбон" станет символом того, что у якутской молодежи — безграничные горизонты», — сказал Владимир Егоров, генеральный директор Целевого фонда будущих поколений РС(Я).