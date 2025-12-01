YADRO выпустила обновление TATLIN.UNIFIED с расширенной поддержкой NVMe over TCP и новыми функциями по информационной безопасности

Компания YADRO выпустила обновление программного обеспечения для систем хранения данных TATLIN.UNIFIED. Версия 3.2 предназначена для работы в высоконагруженных инфраструктурах и включает ряд улучшений, которые помогают корпоративным заказчикам масштабировать ИТ-системы и повышать их устойчивость при росте объёмов данных.

Облачные сервисы, критически важные приложения и непрерывно растущий объём обрабатываемых данных предъявляют всё более высокие требования к производительности, гибкости и отказоустойчивости СХД. В TATLIN.UNIFIED v3.2 реализована поддержка протокола NVMe over TCP, который обеспечивает высокую скорость передачи данных в существующей IP-сети и упрощает масштабирование ресурсов без привязки к специализированной сетевой инфраструктуре. Для перехода с iSCSI на NVMe over TCP не требуется дополнительное оборудование, а пользователям Fibre Channel YADRO предоставляет вариант на базе сетевых коммутаторов KORNFELD, поддерживающих NVMe over TCP и интегрируемых с системами хранения TATLIN для создания единой сквозной NVMe-инфраструктуры. Обновление доступно для всей линейки TATLIN.UNIFIED.

В версии 3.2 также добавлены новые функциональности, такие как возможность создания клонов ресурсов и групп ресурсов в режиме только для чтения (Read-Only) для безопасного тестирования и аналитики на копиях без риска повредить оригинальные данные, режим привилегированного root-пользователя для поддержки работы с гипервизорами по протоколу NFS, что обеспечивает более простую и надежную интеграцию с виртуальными средами. Существенно улучшены масштабируемость и гибкость конфигураций за счет увеличения программных лимитов: количества ресурсов на систему для SSD-пулов и мгновенных снимков. Также улучшена работа с сетевой инфраструктурой — реализованы дополнительные возможности для настройки VLAN и LACP для повышения пропускной способности и отказоустойчивости сети, увеличена производительность пулов с косвенной адресацией в режиме одной ноды. Обеспечена «горячая» смена активного файлового контроллера при плановых операциях: перезагрузке, обновлении и выключении системы, что позволяет снизить риск простоев.

«Обновления делают TATLIN.UNIFIED более удобным для сегментов с повышенными требованиями к производительности, защите данных и соответствию отраслевым нормам. Так, протокол NVMe over TCP позволяет упростить взаимодействие с СХД и получить прирост производительности до 30% без необходимости перестройки существующей инфраструктуры. Это открывает дополнительные возможности для корпоративных заказчиков, делает масштабирование ресурсов более быстрым и гибким, снижает издержки и ускоряет бизнес-процессы. В следующих версиях мы планируем развивать интеграционные возможности, расширять совместимость со сторонними сервисами и добавлять новые сценарии отказоустойчивости для критически важных отраслей», — отметил Алексей Оглинда, ведущий технический менеджер TATLIN.UNIFIED в компании YADRO.

Часть изменений вышла в релизной ветке v3.1.2, нововведения касаются информационной безопасности. В обновлении реализованы механизмы блокировки локальных учётных записей пользователей при нескольких неудачных попытках входа, расширены возможности выбора и регистрации событий для администраторов безопасности, а также добавлен ряд новых команд и настроек, направленных на усиление контроля доступа и повышение прозрачности операций в системе.

В рамках работы над обновлением были проведены испытания по требованиям безопасности, и системы TATLIN.UNIFIED Gen2 получили сертификат соответствия ФСТЭК, что подтверждает готовность платформы к использованию в инфраструктурах с повышенными требованиями к защите информации.

Подробнее ознакомиться с конфигурациями, обновлениями, а также получить рекомендации экспертов и оставить заявку на тестирование СХД можно на сайте.