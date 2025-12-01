Разделы

ПО Безопасность
|

Во время подготовки к Новому году на логистический сектор могут обрушиться потоки кибератак

Эксперты компании «Нейроинформ» ожидают всплеска кибератак на логистический сектор во время подготовки к Новому году. По мнению экспертов, логистическим компаниям нужно быть готовым к тому, что в декабре этого года хакеры будут запускать различные типы вредоносных кибератак для получения коммерческой выгоды. К таким выводам аналитики компании пришли, опираясь на свой профессиональный опыт в области анализа и оценки киберрисков, а также на данные, полученные в ходе изучения наиболее распространенных киберугроз в России в течение последних лет. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинформ».

По мнению специалистов «Нейроинформ», количество DDoS-атак на логистическую сферу в декабре этого года может вырасти в три-четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем. Перед новогодними праздниками у логистических компаний начинается высокий сезон. В это время объемы перевозок и количество заказов по доставке грузов значительно возрастают. Для многих компаний это прекрасная возможность повысить прибыль в несколько раз, и для них важно, чтобы их онлайн-ресурсы работали непрерывно. Любые сбои в работе организаций могут нанести максимальный ущерб бизнесу. Хакеры попытаются воспользоваться этой ситуацией и будут запускать DDoS-атаки на сервисы доставки, понимая, что компании могут согласиться заплатить выкуп, чтобы избежать простоев и потери дохода.

В основном, DDoS-атаки могут быть направлены на онлайн-сервисы для клиентов и партнеров, системы отслеживания отправлений и порталы для управления перевозками. В результате атак у логистических компаний могут возникнуть следующие проблемы: нарушение доступности сервисов, сбои в цепочках поставок, значительные репутационные и финансовые потери.

Помимо этого, перед новогодними праздниками может произойти всплеск кибератак на логистические компании с использованием программ-вымогателей. По предварительным оценкам экспертов «Нейроинформ», количество подобных атак в декабре 2025 г. может вырасти в 2-2,5 раза по сравнению с ноябрем 2025 г. Программы-вымогатели предназначена для блокировки доступа к системе или шифрования пользовательских данных с последующим требованием выкупа.

Никита Обидин, «Солар»: Дефицит ИБ-кадров — это нехватка не людей, а практических навыков

Бизнес

Программы-вымогатели представляют серьезную угрозу для логистической отрасли. Прежде всего, в зоне риска серверы и рабочие станции, содержащие данные о поставках, складские системы управления (WMS) и транспортные системы управления (TMS). Возможны следующие негативные последствия атак с использованием программ-вымогателей: полное прекращение ключевых операций (обработка заказов, управление складом), значительные финансовые потери из-за выкупа или простоя. В декабре этого года хакеры начнут активно запускать подобные атаки на сервисы доставки, поскольку осознают, что компании будут готовы принять любые условия хакеров, чтобы избежать сбоев в работе систем.

Наконец, в декабре логистический сектор может сильно пострадать от кибератак с использованием инфостилеров. По мнению аналитиков «Нейроинформ», число подобных атак в декабре 2025 г. может вырасти в 1,5 - 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Инфостилеры — вредоносные программы, предназначенные для скрытого сбора и передачи конфиденциальных данных с устройства пользователя. Главная цель инфостилеров - учетные данные, которые можно продать или использовать для получения доступа к деньгам и личности пользователя. В зоне риска находятся электронная почта сотрудников, облачные сервисы, корпоративные базы данных, содержащие коммерческую тайну и персональные данные клиентов. В результате атак может произойти утечка конфиденциальной информации, репутационный ущерб, нарушение соблюдения нормативных требований (например, 152-ФЗ), шантаж и финансовые потери.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Крупнейшая страна мира заставит производителей предустанавливать на смартфоны государственное приложение, которое нельзя удалить

Антон Виговский, «Ростелеком»: Количество рабочих мест уже не равно количеству сотрудников в компании

Сотрудник знаменитой ИБ-компании CrowdStrike сливал информацию хакерам за деньги

Сутки вместо 14 дней на подключение нового партнера и другие чудеса low-code

Черная пятница в «Пассворке»: скидка 50% на корпоративный менеджер паролей

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще