«Код Безопасности»: 64% российских организаций не планируют сокращать ИБ-инвестиции в 2026 году

Большинство российских компаний не планирует сокращать бюджет на информационную безопасность в 2026 г. Таковы данные исследования ИБ-вендора «Код Безопасности». В опросе приняли участие компании, использующие ИБ-продукты, а также интеграторы.

32% респондентов заявили, что инвестиции останутся на прежнем уровне, столько же намерены увеличить бюджет. Лишь 7% опрошенных компаний сократят расходы на ИБ в 2026 г., еще 28% не смогли дать однозначного ответа.

«Ключевым ограничением при выделении бюджета на информационную безопасность остаются финансовые сложности компаний, об этом заявили 42% респондентов, причем в 2025 г. эта причина отмечается заметно чаще, чем в предыдущие периоды. Основная часть ИБ-инвестиций идет на защиту персональных данных вне ГИС (59%), замену продуктов ушедших вендоров (49%) и защиту критической информационной инфраструктуры (49%)», – отметили аналитики «Кода Безопасности».

Большинство опрошенных компаний заявили, что в вопросах ИБ ориентируются на стратегию, она имеется у 63% респондентов. Какой-либо план по развитию кибербезопасности отсутствует у 18% – за последние пять лет это наименьший показатель, для сравнения в 2021 году отрицательно ответили 38% организаций. В среднем компании планируют этапы развития своей информационной безопасности на горизонте трех лет. Приоритетными направлениями за этот период опрошенные назвали следующие сегменты ИБ-продуктов: Endpoint Detection and Response, EDR (44%); Next-Generation Firewall, NGFW/UTM (41%); Web Application Firewall, WAF (32%); Data Loss Prevention, DLP (30%).

«Вместе с тем растет интерес к концепции Zero Trust, технологиям Privileged Access Management (PAM) и Security Orchestration, Automation and Response (SOAR). Одновременно снижается востребованность централизованных SIEM-платформ, что отражает смену фокуса с общих решений на практические инструменты локальной защиты и быстрого реагирования», – отметили специалисты «Кода Безопасности».

Цифровизация

А вот к популярным сейчас ИИ-технологиям, которые в ИБ, как правило, применяются для обнаружения аномалий и реагирования на инциденты в реальном времени, респонденты относятся скептически. 48% не планируют внедрять, а еще 17% не видят в этом необходимости. Лишь 4% уже используют в промышленной эксплуатации.

Согласно ответам респондентов, в сфере ИБ они стараются работать с одними и теми же вендорами. 67% либо не меняют вендоров вовсе, либо реже чем раз в шесть лет. Лишь 10% делают это раз в два-три года, и 1% – каждый год. Чаще всего компании прекращают партнерство из-за несоответствия вендоров требованиям регулятора (59%), иностранного происхождения (49%), недостаточно эффективных технологий (45%). Также популярной причиной стали проблемы при взаимодействии и отсутствие комплексных решений, об этом заявили 37% и 28% компаний соответственно.

