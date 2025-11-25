МТС AdTech и РОМИР: Каждый седьмой россиянин обращался к нейросетям по медицинским вопросам

МТС AdTech и РОМИР провели опрос об отношении россиян к телемедицине, онлайн-покупкам лекарств и тому, как люди обращаются к искусственному интеллекту за медицинскими советами. По результатам опроса, 15% жителей России обращались к нейросетям за помощью в предварительном определении возможного диагноза и подборе лекарственных средств. Остальные предпочли проконсультироваться с медицинскими специалистами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Более половины респондентов (52%) выражают недоверие к диагностике с использованием искусственного интеллекта. Среди наиболее часто упоминаемых недостатков — ошибки и неточности (22%), отсутствие визуального осмотра (8%), недостаток индивидуального (10%) и человеческого подхода (16%). Среди преимуществ, на которые указывают 22% опрошенных, выделяются эффективность (21%), доступность (11%), достоверность (17%), широкий объем знаний (13%), а также непредвзятость и отсутствие человеческого фактора (8%). Еще 26% респондентов пока затрудняются оценить эффективность ИИ в этой сфере.

Онлайн-консультации с врачом (телемедицина) также пока не получили широкого распространения: лишь 5% респондентов обращались к ним в течение последнего года. В топ-5 специалистов, к которым пациенты чаще всего обращались онлайн, вошли терапевты, педиатры, дерматологи, неврологи и аллергологи.

Что касается выбора лекарственных препаратов, наибольшее доверие у участников опроса по-прежнему вызывают консультации врача (87%) и провизора в аптеке (75%), а также советы родственников и друзей (73%). Каждый второй ориентируется на обзоры на специализированных сайтах, рекламу в приложениях и предложения на сайтах производителей (52%, 54% и 53% соответственно). Лекарства по рекомендациям медицинских блогов приобретают 43% респондентов. Реклама на телевидении, в городском пространстве, на интернет-ресурсах и по радио вызывает доверие примерно у каждого четвертого (27%, 23%, 22% и 19% соответственно).

Наиболее значимыми критериями выбора лекарственного препарата остаются рекомендация врача (52%), состав (35%) и доступность в аптеке (30%). Данные о результатах клинических исследований считают важным лишь около 10% опрошенных.

Более половины респондентов (59%) отмечают, что приобретают лекарственные препараты и БАДы онлайн. Подавляющее большинство из них предпочитают доставку в аптеку или ближайший пункт выдачи, и лишь 7% получают заказ из рук курьера дома. К основным причинам выбора онлайн-аптек относятся простота сравнения цен, наличие актуальной информации о доступности препаратов, а также возможность оформить заказ в любое время суток.

Исследование проведено на базе Потребительской панели РОМИР в октябре 2025 г. Потребительская панели РОМИР охватывает 40 тыс. потребителей из 15 тыс. домохозяйств. Выборка репрезентирует все население России.