ИИ-рекомендации «Яндекс Музыки» теперь подбирают музыку на 12 разных языках

«Яндекс Музыка» продолжает развивать систему персональных рекомендаций – теперь подписчики «Плюса» могут сфокусировать «Мою волну», чтобы она подбирала музыку на одном из 12 новых языков: французском, немецком, итальянском, испанском, корейском, японском, турецком, португальском, китайском, английском, а также на казахском и узбекском. При этом рекомендации остаются персональными для каждого слушателя.

С новыми настройками «Моей волны» пользователи смогут погрузиться в атмосферу разных стран – открыть новых артистов и локальные музыкальные сцены или настроиться на путешествие. Кроме того, новые настройки будут полезны тем, кто изучает иностранные языки: с их помощью можно тренировать произношение и восприятие речи, особенно если включить режим текстомузыки.

Для того чтобы определить язык трека, «Моя волна» использует технологию машинного перевода: она анализирует вокал и текст песни, название композиции или альбома, а также имя исполнителя. Кроме того, учитываются данные от правообладателей и редакции «Яндекс Музыки», которые размечают язык композиций.

Как и другие настройки «Моей волны», языковые можно найти в поиске. Также настройки будут персонально рекомендоваться пользователям в блоке «Больше открытий».

Помимо 12 новых языков, слушателям по-прежнему доступны настройки «Моей волны» по русскому языку, иностранному (все, кроме русского) или без слов.