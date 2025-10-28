Adata запускает портативный SSD, совмещенный с пауэрбанком на 5000 мАч

Adata Technology Co., Ltd., бренд в области памяти, объявила о выпуске SR800 – магнитного пауэрбанка и SSD, который сочетает внешнее хранилище с портативным аккумулятором. Учитывая, что современные создатели контента в значительной степени полагаются на смартфоны для съемки и редактирования, SR800 оснащен модульной конструкцией «два в одном». Об этом CNews сообщили представители Adata.

Многие создатели одновременно сталкиваются с дилеммой недостаточной емкости батареи и объема хранения, ограниченными единственным портом смартфона. Хотя существующие внешние хабы предлагают временное решение для одновременной зарядки и записи, они часто требуют дополнительных креплений или подставок для телефона, что снижает удобство мобильной съемки. SR800 разработан, чтобы предоставить видео-креаторам как эффективность, так и удобство. Его внешний SSD оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen2 x2, обеспечивающим скорости чтения/записи до 2000 МБ/с — примерно в 20 раз быстрее традиционных внешних жестких дисков — и предлагает объем хранения до 2000 ГБ. Портативный аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, поддерживает быструю зарядку Type-C мощностью до 20 Вт по кабелю и магнитную беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Это не только реализует идеальный сценарий «заряжай и храни», но и упрощает резервное копирование на месте и редактирование между устройствами, превращая смартфон в более профессиональную мобильную рабочую станцию.

Теперь можно поддерживать заряд батареи смартфона через беспроводную зарядку аккумулятора, одновременно подключая внешний SSD к порту устройства. Это позволяет напрямую записывать высококачественные материалы, такие как 4K или ProRes, преодолевая ограничения встроенного хранилища смартфона и записи в высоком разрешении. Кроме того, SR800 оснащен встроенной подставкой – больше не нужна дополнительная подставка для телефона во время длительного просмотра сериалов или мобильных игр.