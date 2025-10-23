Разделы

Телеком
|

Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства

Билайн запускает ежегодную распродажу 11.11 — один из самых ожидаемых периодов осеннего шопинга. С 21 октября по 12 ноября 2025 года в интернет-магазине оператора доступны смартфоны, часы, наушники, колонки, аксессуары и другие устройства со скидками до 90%.

В акции участвуют более 50 мировых брендов, среди них: Samsung, Apple, Xiaomi, Realme, Infinix, Яндекс, JBL и другие производители. Снижение цены действует напрямую — без промокодов, условий по тарифам или обязательной покупки дополнительных услуг. Клиенты могут сразу увидеть финальную стоимость устройства на витрине интернет-магазина.

В распродаже участвуют как актуальные модели, так и популярные устройства прошлых сезонов, которые можно выгодно приобрести. В числе предложений — флагманские смартфоны, смарт-часы со встроенными функциями здоровья, беспроводные наушники с шумоподавлением, умные колонки и аксессуары.

На странице «Старт распродажи 11.11» в интернет-магазине Билайна товары можно сортировать по брендам, размеру скидки и категории. Количество устройств ограничено и может отличаться в зависимости от региона.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее — на beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5zFs9t5

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

Андрей Маркин, Netlab: Мы предлагаем ИБП СBR для бизнеса, который не терпит пауз

Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников

Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще