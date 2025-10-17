ИТР в промышленности: кто в 2025 г. зарабатывает больше

Зарплаты инженеров производств за год выросли на 12,9%. Сервис по поиску работы SuperJob в октябре 2025 г. проанализировал уровень вознаграждения ИТР в промышленности. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Промышленность лидирует по спросу на рабочую силу в 2025 г., несмотря на небольшое уменьшение количества вакансий (минус 14% за год). После взрывного роста спроса на персонал в 2024 г. рынок вакансий стабилизировался. А вот резюме стало больше (+15% в производстве), и это при рекордно низком проценте безработных в стране (2,1% по данным на август 2025 г.): дело в том, что резюме сейчас размещают преимущественно работающие россияне, которые ищут для себя лучших условий найма, прежде всего по зарплате.

ИТР входят в топ-3 категорий персонала, наиболее востребованных в промышленности: инженеры на втором месте после квалифицированных рабочих.

Средние рыночные зарплаты ИТР в производстве за год выросли в столице на 12,9%, что вдвое выше официального показателя инфляции (6,33% в Москве по данным на август 2025 г.).

Динамика зарплат инженеров — на примере сферы производства металлических изделий и металлообработки

Москва. Наиболее значительный прирост за последние три года продемонстрировали зарплаты инженеров-механиков: медианный доход увеличился на 44,4%, с 90 до 130 тыс. руб. в месяц (Net). Значительный прирост зарплат за период с 2022 по 2025 гг. зафиксирован у инженеров-энергетиков (+42,9% или 45 тыс. руб.), инженеров АСУ ТП (+41,7% или 50 тыс. руб.), инженеров-электриков и инженеров-электронщиков (плюс по 40% или 40 тыс.).

Максимальные предлагаемые зарплаты по большинству инженерных специальностей также значительно увеличились, что свидетельствует о растущем спросе на высококвалифицированных специалистов: инженеры АСУ ТП могут зарабатывать до 350 тыс. рублей в месяц, конструкторы, технологи и инженеры-электрики — до 300 тыс.

Самый высокий годовой прирост медианной зарплаты — у инженеров-механиков (+18,2%). За ними следуют инженеры КИПиА (+16,7%) и инженеры-технологи (+16%).

В топ-3 инженерных специализаций с наиболее высоким среднерыночным уровнем дохода входят инженеры АСУ ТП (170 тыс. руб. в месяц), конструкторы (155 тыс.), инженеры-энергетики и программисты станков с ЧПУ (по 150 тыс.).

Санкт-Петербург. Среди наиболее распространенных в сфере металлообработки инженерных специализаций впечатляющий прирост медианной заработной платы за три года показали инженеры-энергетики: их доход увеличился на 47,1%, с 85 до 125 тыс. руб. в месяц. На втором месте инженеры-механики с приростом в 46,7%, их медианная зарплата выросла с 75 до 110 тыс. руб. На третьем — инженеры-электрики, электронщики и инженеры КИПиА (плюс по 43,8% или 35 тыс. руб.).

Зарплатного максимума в 250 тыс. рублей в 2025 г. достигли представители конструкторы, технологи, инженеры-электрики. У инженеров АСУ ТП «потолок» заработка еще выше — 290 тыс. руб. в месяц для профи.

Инженеры-механики лидируют с рекордным годовым приростом зарплат в 22,2%. Высокие показатели также у инженеров по ремонту оборудования (+17,6%) и инженеров КИПиА (+15%).

В топ-3 специализаций с высоким уровнем среднего рыночного заработка в 2025 г. вошли инженеры АСУ ТП (140 тыс. руб. в месяц), конструкторы, энергетики и программисты станков с ЧПУ (по 125 тыс.), а также технологи (120 тыс.).

***

Регионы проведения исследования: Москва, Санкт-Петербург

Время проведения: октябрь 2025 г.

Единица измерения: российский рубль

Объект изучения: предложения работодателей и ожидания претендентов, Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учета бонусов, дополнительных льгот и компенсаций), рублей в месяц

Тип работы: полный рабочий день на территории работодателя, одна ставка

Пояснения: median — средняя рыночная (медианная) зарплата, max — зарплатный максимум.