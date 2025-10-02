Разделы

ПО Бизнес Кадры Цифровизация Инфраструктура
|

Возможности технологий RAIDIX продемонстрировали в семи городах

Семинары, посвященные системам хранения данных на базе ПО RAIDIX, стали центром притяжения для более чем сотни представителей компаний-заказчиков и ИТ-интеграторов России и Беларуси.

Мероприятия прошли с 11 по 30 сентября в рамках Экспедиции «Рэйдикс».

После успешной первой «Экспедиции», состоявшейся в марте, петербургский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» продолжил серию выездных офлайн-мероприятий за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Пунктами второго маршрута стали Минск, Волгоград, Астрахань, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону и Махачкала, а также Воронеж, где вендор принял участие в ИТ-форуме «Цифроземье».

В ходе выступлений и последующего общения с аудиторией эксперты «Рэйдикс» уделяли особое внимание возможностям технологий и продуктов компании в контексте решения обширного спектра бизнес-задач заказчиков из различных отраслей. На сессиях обсуждался широкий круг вопросов: от оптимизации текущих инфраструктур до планирования новых внедрений.

Также отмечается, что большой интерес у потенциальных партнеров вызвали такие новинки «Рэйдикс», как конфигуратор расчета характеристик СХД для ускорения работы по определению конфигурации системы на этапе пресейла и Сервисный портал, оптимизирующий процесс оказания технической поддержки.

Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс»:

«Отправляясь в новую "Экспедицию", мы поставили перед собой важные цели: донести до незнакомой с продуктом аудитории ценность технологий RAIDIX, продемонстрировать возможность их применения в различных сценариях и подробно рассказать о вариантах партнерского взаимодействия. Я считаю, что нам это удалось, и поэтому уверен, что эта серия мероприятий станет первым шагом к реализации множества интересных проектов — аналогично тому, как таким шагом уже стала наша первая "Экспедиция" весной этого года. Я хотел бы поблагодарить всех участников за продуктивное деловое общение, а принявших участие в мероприятиях партнеров "Рэйдикс" — за весомый вклад в общий успех».

Рекламаerid:2W5zFHRJY3AРекламодатель: ООО «Рэйдикс»ИНН/ОГРН: 7801546203 / 1117847161981Сайт: www.raidix.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Россия под атакой. Ботнеты захватывают российские сервера, в 39% случаев вредоносный трафик идет с территории страны

Модульная архитектура и скорость: какой должна быть платформа для генерации документов

«Почту России» оштрафовали за 10-дневную задержку сообщения через интернет

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

На нацпроект «Экономика данных» выделят полтриллиона рублей за три года

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще