Форум для заинтересованных в АСУ ТП и промышленной автоматизации | 14 октября в Москве

14 октября в Москве состоится Форум PROавтоматизацию на тему «Экспортный потенциал российских инструментов автоматизации». Регистрация открыта.

Российские технологии автоматизации стали достойной заменой импортному программному обеспечению и оборудованию в ключевых отраслях промышленности. Теперь наша главная цель — выйти на международный рынок и утвердить статус технологических лидеров.

Форум предоставит возможность для конструктивного диалога между бизнесом, разработчиками и регуляторами. Участники обсудят стратегии выхода на международный рынок, включая адаптацию решений под потребности зарубежных клиентов и создание сильных международных брендов.

Ключевые темы форума:

Развитие российской промышленной автоматизации : Обсуждение с лидерами рынка и представителями заинтересованных министерств создания единых государственных стандартов АСУ ТП.

: Обсуждение с лидерами рынка и представителями заинтересованных министерств создания единых государственных стандартов АСУ ТП. Кейсы автоматизации : Трек о новой функциональности и развитии Альфа платформы с кейсами из нефтегаза, угольной промышленности и энергетики, включая уникальный опыт внедрения в Индии.

: Трек о новой функциональности и развитии Альфа платформы с кейсами из нефтегаза, угольной промышленности и энергетики, включая уникальный опыт внедрения в Индии. Информационная безопасность : Дискуссии и доклады о передовых методах защиты SCADA-систем, использовании доверенных ПАК, инструментах для предотвращения киберугроз и повышении устойчивости АСУ ТП.

: Дискуссии и доклады о передовых методах защиты SCADA-систем, использовании доверенных ПАК, инструментах для предотвращения киберугроз и повышении устойчивости АСУ ТП. Аппаратный уровень: Обзор рынка ПЛК и инновационных отечественных ПАК, включая применение на объектах КИИ, а также использование УПБ3 и перспективы развития российских разработок в сфере АСУ ТП.

Также в программе демо-зона с показом оборудования и ПО от генерального партнера Форума компании «ТРЭИ», а также от партнеров выставки «Инкомсистем», «Инконтрол», «УЦСБ» и «Атомик Софт». В заключении участников ждет развлекательная программа и розыгрыш призов для комфортного нетворкинга.

Дата и место проведения:

Дата: 14 октября

Время: Регистрация в 9:00, начало мероприятия в 10:00

Место: Центр событий РБК, Москва | или онлайн-трансляция

Условия: Участие бесплатное, обязательна регистрация

Генеральный партнер Форума — компания ТРЭИ, отечественный разработчик и производитель решений для автоматизации промышленных процессов.

Узнать подробнее о программе Форума и зарегистрироваться для участия можно на сайте

Следите за актуальной информацией и полезными материалами в нашем Telegram-канале