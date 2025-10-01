Форум для заинтересованных в АСУ ТП и промышленной автоматизации | 14 октября в Москве
14 октября в Москве состоится Форум PROавтоматизацию на тему «Экспортный потенциал российских инструментов автоматизации». Регистрация открыта.
Российские технологии автоматизации стали достойной заменой импортному программному обеспечению и оборудованию в ключевых отраслях промышленности. Теперь наша главная цель — выйти на международный рынок и утвердить статус технологических лидеров.
Форум предоставит возможность для конструктивного диалога между бизнесом, разработчиками и регуляторами. Участники обсудят стратегии выхода на международный рынок, включая адаптацию решений под потребности зарубежных клиентов и создание сильных международных брендов.
Ключевые темы форума:
- Развитие российской промышленной автоматизации: Обсуждение с лидерами рынка и представителями заинтересованных министерств создания единых государственных стандартов АСУ ТП.
- Кейсы автоматизации: Трек о новой функциональности и развитии Альфа платформы с кейсами из нефтегаза, угольной промышленности и энергетики, включая уникальный опыт внедрения в Индии.
- Информационная безопасность: Дискуссии и доклады о передовых методах защиты SCADA-систем, использовании доверенных ПАК, инструментах для предотвращения киберугроз и повышении устойчивости АСУ ТП.
- Аппаратный уровень: Обзор рынка ПЛК и инновационных отечественных ПАК, включая применение на объектах КИИ, а также использование УПБ3 и перспективы развития российских разработок в сфере АСУ ТП.
Также в программе демо-зона с показом оборудования и ПО от генерального партнера Форума компании «ТРЭИ», а также от партнеров выставки «Инкомсистем», «Инконтрол», «УЦСБ» и «Атомик Софт». В заключении участников ждет развлекательная программа и розыгрыш призов для комфортного нетворкинга.
Дата и место проведения:
- Дата: 14 октября
- Время: Регистрация в 9:00, начало мероприятия в 10:00
- Место: Центр событий РБК, Москва | или онлайн-трансляция
- Условия: Участие бесплатное, обязательна регистрация
Генеральный партнер Форума — компания ТРЭИ, отечественный разработчик и производитель решений для автоматизации промышленных процессов.
