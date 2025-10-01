Форум для заинтересованных в АСУ ТП и промышленной автоматизации | 14 октября в Москве

Разделы

14 октября в Москве состоится Форум PROавтоматизацию на тему «Экспортный потенциал российских инструментов автоматизации». Регистрация открыта.

Российские технологии автоматизации стали достойной заменой импортному программному обеспечению и оборудованию в ключевых отраслях промышленности. Теперь наша главная цель — выйти на международный рынок и утвердить статус технологических лидеров.

rek_zal_700.jpg

Форум предоставит возможность для конструктивного диалога между бизнесом, разработчиками и регуляторами. Участники обсудят стратегии выхода на международный рынок, включая адаптацию решений под потребности зарубежных клиентов и создание сильных международных брендов.

Ключевые темы форума:

  • Развитие российской промышленной автоматизации: Обсуждение с лидерами рынка и представителями заинтересованных министерств создания единых государственных стандартов АСУ ТП.
  • Кейсы автоматизации: Трек о новой функциональности и развитии Альфа платформы с кейсами из нефтегаза, угольной промышленности и энергетики, включая уникальный опыт внедрения в Индии.
  • Информационная безопасность: Дискуссии и доклады о передовых методах защиты SCADA-систем, использовании доверенных ПАК, инструментах для предотвращения киберугроз и повышении устойчивости АСУ ТП.
  • Аппаратный уровень: Обзор рынка ПЛК и инновационных отечественных ПАК, включая применение на объектах КИИ, а также использование УПБ3 и перспективы развития российских разработок в сфере АСУ ТП.

Также в программе демо-зона с показом оборудования и ПО от генерального партнера Форума компании «ТРЭИ», а также от партнеров выставки «Инкомсистем», «Инконтрол», «УЦСБ» и «Атомик Софт». В заключении участников ждет развлекательная программа и розыгрыш призов для комфортного нетворкинга.

rek_stend700.jpg

Дата и место проведения:

  • Дата: 14 октября
  • Время: Регистрация в 9:00, начало мероприятия в 10:00
  • Место: Центр событий РБК, Москва | или онлайн-трансляция
  • Условия: Участие бесплатное, обязательна регистрация

Генеральный партнер Форума — компания ТРЭИ, отечественный разработчик и производитель решений для автоматизации промышленных процессов.

Узнать подробнее о программе Форума и зарегистрироваться для участия можно на сайте

rek1_700.jpg

