Крайон представил HScan VM – полноценную платформу для комплексного управления уязвимостями

Компания Крайон, ведущий российский интегратор технологических решений для цифровой трансформации бизнеса представила крупное обновление сканера уязвимостей HScan. Нововведения превращают продукт в комплексную платформу управления уязвимостями (vulnerability management), способную значительно сократить время реагирования на угрозы, повысить эффективность устранения выявленных уязвимостей и снизить издержки бизнеса на обеспечение кибербезопасности.

Главное в обновлении:

Добавлена гибкая система политик для автоматизации реагирования на события безопасности. Автоматизация на основе политик резко сокращает время между обнаружением уязвимости и началом работ по её устранению. Система сама отправит уведомление, создаст задачу на устранение и назначит её нужному специалисту или команде.

Внедрена система ранжирования активов по уровню критичности. Распределение хостов по уровню критичности позволяет правильно приоритизировать задачи, связанные с управлением уязвимостями, и сфокусировать ресурсы на обеспечении безопасности в порядке убывания важности элементов инфраструктуры, что особенно значимо для крупных компаний.

Внедрена иерархическая система департаментов. Иерархия отделов и подотделов облегчает распределение ответственности и ресурсов между подразделениями.

Усовершенствована система управления задачами (remediation workflow). Детальная история по каждому этапу жизненного цикла задачи, контроль сроков и обязательная отчётность обеспечивают полную прозрачность и дают возможность проанализировать эффективность процессов устранения уязвимостей.

Модернизация системы уведомлений. Поддержка многоканальной доставки оповещений (внутри сервиса, на почту, в мессенджер) вместе с настройками внешних интеграций упрощают встраивание системы управления уязвимостями HScan в процессы центра мониторинга информационной безопасности и служб эксплуатации ИТ-инфраструктуры.

Централизованное управление. Новая система настроек упрощает администрирование и конфигурирование всей системы по управлению уязвимостями.

Новая система настроек упрощает администрирование и конфигурирование всей системы по управлению уязвимостями. Дальнейшие улучшения стабильности и пользовательского интерфейса HScan. Это повышает удобство работы, особенно для компаний со сложными ИТ-инфраструктурами.

«С новой версией HScan мы сделали важный шаг к полноценной платформе для управления уязвимостями. Теперь это инструмент, который помогает компаниям не просто видеть слабые места сетевого периметра, а выстроить системный процесс управления уязвимостями, повысить уровень киберзащиты, управлять рисками в реальном времени и значительно экономить ресурсы отдела ИБ», — говорит Вадим Юн, генеральный директор Крайон.

HScan — полностью отечественное решение, созданное на собственном ядре без использования сторонних компонентов. Сканер быстро и точно выявляет уязвимости как во внешнем, так и во внутреннем сетевом периметре, позволяя вовремя их устранить. Не требует установки агентов на целевых хостах, разворачивается за считанные минуты и легко встраивается в существующую инфраструктуру кибербезопасности. Вся работа выполняется внутри контура заказчика, что гарантирует сохранность корпоративных данных и полную независимость от внешних сервисов.

