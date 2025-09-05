Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Любимые моря столицы: какие направления выбирали москвичи летом

Среди всех морских городов России минувшим летом жители Москвы чаще всего выбирали отдых у Черного моря. Также заметен растущий интерес москвичей к Балтийскому и Каспийскому морям, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Каждый второй московский турист среди всех крупных морских городов страны выбирал Сочи — крупнейший курорт Черного моря. На Калининград с его Балтийским побережьем пришлось 20% путешествующих москвичей. На третьем месте оказалась Махачкала (11%), которую жители столицы выбирали для отдыха у Каспия.

В топ-5 направлений также вошли Владивосток, омываемый водами Японского моря, и Мурманск на берегу Баренцева моря. На них пришлось 7% и 5% соответственно. Пиком отпускного сезона стал июль — в этом месяце москвичи совершили 38% от всех путешествий к морю.

Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика
Безопасность

При этом по динамике использования мобильного интернета на первом месте оказался Калининград (+27% год к году). На втором месте по объему использованного трафика расположилась Махачкала (+24%), на третьем — Сочи (+22%). В Мурманске и Владивостоке уровень интернет-потребления почти не изменился, а в Астрахани и Архангельске столичные туристы стали пользоваться интернетом реже — на 32% и 14% соответственно.

Чаще в поездки к морю отправлялись москвичи 36–45 лет (43%) и 46–65 лет (32%). На третьей строчке молодые люди 26–35 лет (16%). Мужчины составили чуть больше половины путешественников (53%), но среди туристов старшего поколения (65+), лидирует женская аудитория с долей 56%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

В Рунет по «белым спискам». Составлен перечень сайтов, доступных во время отключения мобильного интернета. Опрос

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Без мобильного интернета россияне вернулись в 90-е. В стране бешеными темпами растет популярность древней технологии SMS. Опрос

«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ

Облако IBM притесняет мелких клиентов. Бесплатной техподдержки их уже лишили

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: