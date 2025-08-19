Разделы

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка коммуникационных устройств на 10% в I полугодии 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка коммуникационных устройств на 10% в количественном выражении и на 5% в денежном. Всего россияне купили 4,5 млн устройств на общую сумму 18,1 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Ключевым драйвером категории остаются роутеры, на которые приходится более половины всех продаж. В количественном выражении их доля достигла 50,3%. В денежной структуре роутеры занимают уже 57,8%, против 50,4% годом ранее. Это отражает устойчивый интерес покупателей к устройствам, обеспечивающим стабильную работу сети в условиях высокой нагрузки, а также высокий спрос на обновление домашней Wi-Fi-инфраструктуры.

Снижение средней цены на фоне увеличения объемов продаж стало одним из заметных трендов. Так, средняя стоимость роутера в июне 2025 г. составила 4664 руб., снизившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Такая динамика объясняется ростом доли устройств в нижнем и среднем ценовом сегменте.

На фоне снижения TP-Link, чья доля сократилась с 31,2% до 11% в штуках, заметно укрепились Keenetic и Huawei. Keenetic стал одним из лидеров по выручке — с долей 19% в рублях и 11,2% в штуках, предлагая продвинутые решения с акцентом на надежность и простоту настройки. Huawei занимает 8,3% в штуках и 8,8% в деньгах, сохраняя стабильный спрос на модели с Wi-Fi 6. Также укрепляют позиции Xiaomi, Cudy, Tenda, предлагая ассортимент моделей с mesh-технологиями.

Таким образом, рынок коммуникационных устройств в России становится все более потребительски ориентированным. Пользователи стали чаще выбирать решения, которые соответствуют их текущим задачам — будь то покрытие всей квартиры, подключение большого числа устройств или организация сети в частном доме. Это формирует устойчивый спрос на устройства с хорошим соотношением цены и и позволяет рынку развиваться даже при коррекции средней цены.

Руководитель направления «Компьютерные аксессуары» компании «М.Видео-Эльдорадо» Эмиль Манучаров: «Рынок коммуникационных устройств в России продолжает расти за счет высокого спроса на стабильный интернет и надежные домашние сети. Все больше пользователей обновляют оборудование, расширяют зоны покрытия и подключают к Wi-Fi десятки устройств — от смартфонов и ноутбуков до телевизоров и систем “умного дома”. Мы видим, как потребители все активнее выбирают модели с оптимальным соотношением цены и характеристик: это касается как доступных unbranded-решений, доля которых выросла почти вдвое, так и продвинутых моделей от Keenetic и Huawei. При этом позиции TP-Link остаются сильными, несмотря на снижение доли, а такие бренды, как Xiaomi, Tenda и Cudy, постепенно укрепляют присутствие за счет Wi-Fi 6 и mesh-функциональности. Это делает рынок более разнообразным и ориентированным на конкретные пользовательские задачи».

