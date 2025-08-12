Разделы

Техника
|

Новые наборы клавиатур и мышей от Acer

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России новые офисные наборы. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Проводной набор OCC400

В набор входит мембранная клавиатура на 104 клавиши, включая мультимедийные клавиши Fn + F1 – F12. Ресурс нажатий – до 10 млн. Для проводного подключения используется кабель длиной 1,8 м. Складные ножки обеспечивают регулировку высоты.

Компьютерная мышь оснащена оптическим сенсором, который позволяет регулировать разрешение в диапазоне 1000/1600/2000 DPI для адаптации под пользовательские сценарии. На корпусе расположены четыре кнопки, включая колесо прокрутки, а также кнопка изменения DPI. Ресурс нажатий – до 3 млн. 1,8-метрового USB-A кабеля будет достаточно для работы за компьютером.

a41.jpg

Merlion
Новые наборы клавиатур и мышей от Acer

Беспроводной набор OCC401

В набор входит мембранная клавиатура, также на 104 клавиши, включая мультимедийные Fn + F1 – F12. Ресурс нажатий – до 5 млн. Подключение и для клавиатуры, и для мыши осуществляется через единый USB-ресивер 2,4 ГГц, рабочая дистанция – до 8 метров. Клавиатура весит 415 грамм.

Мышь с оптическим сенсором позволяет выбирать разрешение из значений 1000/1600 DPI. На корпусе расположены четыре кнопки, включая кнопку изменения DPI. Предусмотрен отсек для хранения USB-ресивера. Симметричный дизайн подойдет как правшам, так и левшам.

Беспроводной набор OCC402

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

Мембранная клавиатура ноутбучного профиля получила 100 клавиш, включая мультимедийные Fn + F1 – F12. Высокую долговечность устройства обеспечивает ресурс нажатия клавиш до 5 млн. И клавиатура, и мышь используют для подключения один USB-ресивер 2,4 ГГц. Рабочая дистанция – до 8 метров. Встроенная подставка для смартфона подойдет для тех, кто не хочет пропускать уведомления с телефона.

Беспроводная мышь получила оптический сенсор с регулируемым разрешением 1000/1200/1600 DPI. На корпусе расположены шесть кнопок, включая «Вперед», «Назад» и кнопку для изменения разрешения сенсора, также предусмотрен переключатель питания. Бесшумное нажатие позволяет работать не беспокоя окружающих. Корпус весит 67 г. Симметричный дизайн подойдет как правшам, так и левшам.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников

Россияне вернули себе 2007 год. Они отказываются фотографировать на смартфоны и массово скупают фотоаппараты. Опрос

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

В России внезапно перестали работать видеозвонки в WhatsApp* и Telegram

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

«Отец» Linux: Код для RISC-V – это мусор. Торвальдс катком прошелся по фанату популярной архитектуры

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще