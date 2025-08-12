Новые наборы клавиатур и мышей от Acer

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России новые офисные наборы. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Проводной набор OCC400

В набор входит мембранная клавиатура на 104 клавиши, включая мультимедийные клавиши Fn + F1 – F12. Ресурс нажатий – до 10 млн. Для проводного подключения используется кабель длиной 1,8 м. Складные ножки обеспечивают регулировку высоты.

Компьютерная мышь оснащена оптическим сенсором, который позволяет регулировать разрешение в диапазоне 1000/1600/2000 DPI для адаптации под пользовательские сценарии. На корпусе расположены четыре кнопки, включая колесо прокрутки, а также кнопка изменения DPI. Ресурс нажатий – до 3 млн. 1,8-метрового USB-A кабеля будет достаточно для работы за компьютером.

Merlion Новые наборы клавиатур и мышей от Acer

Беспроводной набор OCC401

В набор входит мембранная клавиатура, также на 104 клавиши, включая мультимедийные Fn + F1 – F12. Ресурс нажатий – до 5 млн. Подключение и для клавиатуры, и для мыши осуществляется через единый USB-ресивер 2,4 ГГц, рабочая дистанция – до 8 метров. Клавиатура весит 415 грамм.

Мышь с оптическим сенсором позволяет выбирать разрешение из значений 1000/1600 DPI. На корпусе расположены четыре кнопки, включая кнопку изменения DPI. Предусмотрен отсек для хранения USB-ресивера. Симметричный дизайн подойдет как правшам, так и левшам.

Беспроводной набор OCC402

Мембранная клавиатура ноутбучного профиля получила 100 клавиш, включая мультимедийные Fn + F1 – F12. Высокую долговечность устройства обеспечивает ресурс нажатия клавиш до 5 млн. И клавиатура, и мышь используют для подключения один USB-ресивер 2,4 ГГц. Рабочая дистанция – до 8 метров. Встроенная подставка для смартфона подойдет для тех, кто не хочет пропускать уведомления с телефона.

Беспроводная мышь получила оптический сенсор с регулируемым разрешением 1000/1200/1600 DPI. На корпусе расположены шесть кнопок, включая «Вперед», «Назад» и кнопку для изменения разрешения сенсора, также предусмотрен переключатель питания. Бесшумное нажатие позволяет работать не беспокоя окружающих. Корпус весит 67 г. Симметричный дизайн подойдет как правшам, так и левшам.

Новинки доступны для заказа в Merlion.