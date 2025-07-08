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АО «ИВК» и «Киберпериметр» обеспечили защиту критической информационной инфраструктуры мировых судов Московской области

Компания «Киберпериметр» и АО «Информационная внедренческая компания» (ИВК) оснастили цифровую инфраструктуру мировых судов Московской области программно-аппаратными комплексами «ИВК Крипто». ПАК предназначены для защиты конфиденциальной информации, соответствуют требованиям ФСТЭК России и ФСБ России. Об этом CNews сообщили представители ИВК.

Работы выполнены в рамках договора АО «ИВК» и «Киберпериметр» о сотрудничестве, который предусматривает интеграцию ПО «ИВК» в продуктовую линейку «Киберпериметра» и совместное продвижение отечественных ИБ-решений.

«В последние годы критическая информационная инфраструктура российских предприятий подвергается беспрецедентно плотному шквалу кибератак. Мы с коллегами из «Киберпериметра» объединили опыт и экспертизу, чтобы обеспечить заказчиков технологически независимыми аппаратно-программными решениями для исполнения Указа Президента Российской Федерации от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в части импортозамещения зарубежного программного обеспечения и оборудования»», — сказал Григорий Сизоненко, генеральный директор АО «ИВК».

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Цифровизация

Мировые судебные участки Московской области получили ПАК «ИВК Крипто» ИСП.2 АП.4 — универсальный криптошлюз в форм-факторе Box-PC. Устройство работает в режиме маршрутизатора с обеспечением конфиденциальности и контроля целостности передаваемых по каналам данных непосредственно с ПАК методом их шифрования и имитозащиты в соответствии с ГОСТ (криптографическая защита передаваемых данных), а также в режиме маршрутизатора без шифрования/расшифровывания информационных потоков. ПАК «ИВК КРИПТО» Исп.2 АП-4 может применяться в информационных системах персональных данных (ИСПДн) до первого уровня защищенности включительно, в государственных информационных системах (ГИС) до первого класса защищенности включительно, а также для обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) до первой категории включительно.

«Партнерство с ИВК — это еще один шаг к созданию устойчивой, доверенной экосистемы ИБ-решений на базе российских технологий. Соглашение позволит расширить технологические возможности в реализации проектов, требующих особого уровня доверия и соответствия государственным стандартам», — сказал Антон Чистяков, коммерческий директор ООО «Киберпериметр».

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