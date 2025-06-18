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Моноблоки «Арсенал+» включены в реестр российской продукции Минпромторга

ИТ-компания «Арсенал+» объявила о включении своих моноблоков в реестр российской продукции Министерства промышленности и торговли России. Устройства соответствуют установленным стандартам качества и готовы к применению в рамках реализации проектов по замещению импорта на предприятиях и государственных структурах. Об этом CNews сообщили представители «Арсенал+».

Моноблоки «Арсенал+» прошли все необходимые тестирования и экспертизу, получив оценку в 149 баллов.

В реестр включены две модели: «Арсенал+» 24-В760ARS-1 (реестровый номер: 10648084) без жесткого диска и «Арсенал+» 24-В760ARS-2 (реестровый номер: 10648085) с жестким диском.

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Арсенал+
Моноблоки «Арсенал+» включены в реестр российской продукции Минпромторга

Моноблоки представляют собой готовое решение для работы в едином корпусе. Они оснащены 23,8-дюймовым Full HD-экраном с широким углом обзора, встроенными динамиками и регулируемой стойкой. Поддерживается установка до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 и процессоры Intel Core 12/13/14 поколений. Для видеосвязи предусмотрена выдвижная 5-мегапиксельная веб-камера. Опционально доступен модуль Wi-Fi/Bluetooth.

«Включение в реестр позволит нам еще более эффективно помогать бизнесу и госорганизациям решать задачи импортозамещения, – сказал президент компании «Арсенал+» Алексей Тюменцев. – Наши моноблоки оснащены всем необходимым для продуктивной и комфортной работы как в офисе, так и удаленно. Включение устройств в реестр Минпромторга подтверждает высокий уровень их качества».

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Безопасность

Производство и разработка моноблоков осуществляется на территории России. Устройства совместимы с отечественными операционными системами и программным обеспечением. Компания «Арсенал+», обладая 28-летним опытом в производстве компьютерной техники, обеспечивает полную сервисную поддержку и предоставляет годовую гарантию на моноблоки с возможностью ее расширения до трех лет.

Заключения Минпромторга, подтверждающие соответствие компонентов российским стандартам, действительны в течение трех лет.

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