Первый в России универсальный ускоритель для высокоплотных вычислений LinQ HPS устанавливает новые стандарты производительности

Российский разработчик аппаратных решений для ускорения нейросетей «ХайТэк» представляет прорывную разработку — универсальный ускоритель LinQ HPS для высокоплотных вычислений, позволяющий производить 960 триллионов операций в секунду (TOPS). ИИ-ускоритель LinQ HPS создан для обработки сложных задач искусственного интеллекта и подключается к стандартному оборудованию центров обработки данных (ЦОД). Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк».

Широкий спектр применения LinQ HPS открывает новые возможности для развития отечественных технологий в различных областях, таких как: интеллектуальная видеоаналитика в режиме реального времени; биометрическая идентификация; распознавание лиц и объектов; анализ дорожной ситуации; промышленная безопасность и контроль производственных процессов; исследование и разработка лекарств; ускорение вычислительных экспериментов; оптимизация и контроль энергопотребления; распределенные вычисления и другие сферы применения.

Устройство обеспечивает максимальную для российского рынка вычислительную мощность при работе с тяжелыми нейронными сетями в режиме реального времени и достигает пиковой производительности в 960 TOPS — триллионов операций в секунду — показателя, сопоставимого с ведущими мировыми аналогами. Устройство поддерживает одновременный запуск более 100 нейронных сетей, что особенно актуально для центров обработки данных с высокой нагрузкой.

Среди ключевых преимуществ LinQ HPS — сверхнизкая задержка при обработке данных — всего 2,3 миллисекунды с возможностью оптимизации до 1,5 мс для ряда архитектур нейронных сетей. Это означает практически мгновенную реакцию системы на поступающие данные, что критически важно для систем городской или промышленной безопасности. В ускорителях отсутствуют сторонние интеллектуальные компоненты, что соответствует национальному курсу на технологический суверенитет.

Ускоритель выполнен в форм-факторе 3U Rackmount, предусматривающим воздушное охлаждение, оснащен интерфейсом 2хPCIe x16 Gen4, объемом памяти 640 ГБ DDR4 ECC.