На Wildberries появилось 10 новых подразделов с региональными товарами

Объединенная компания Wildberries и Russ добавила в раздел «Сделано в России» 10 новых подразделов с товарами региональных производителей: «Сделано в Тульской области», «Сделано в Нижегородской области», «Сделано в Кировской области», «Сделано в Вологодской области», «Сделано в Свердловской области», «Сделано в Саратовской области», «Сделано в Калининградской области», «Сделано в Республике Башкортостан», «Сделано в Республике Удмуртия», «Сделано в Рязанской области». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Подразделы уже доступны на сайте и в приложении маркетплейса. В них пользователи могут ознакомиться с ассортиментом товаров от местных производителей.

Раздел «Сделано в России» включает подразделы с названиями регионов, где были произведены товары. Это позволяет покупателям с легкостью ориентироваться в ассортименте и выбирать продукцию, созданную в их родном регионе или в других уголках страны.

Подборки региональных производителей собраны совместно с представительствами регионов по взаимодействию с предпринимателями.

Инициатива направлена на поддержку российских производителей, предоставляя им дополнительную возможность привлечь внимание к своим товарам. Раздел уже стал той площадкой, где отечественные бренды смогут подчеркнуть качество и уникальность своей продукции, а покупатели — открыть для себя новые локальные бренды.

На данный момент к витрине раздела подключены уже 38 регионов. А до конца 2025 г. в планах подключение до 50 субъектов.