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Новые саундбары Xiaomi уже в продаже

Компания diHouse объявляет о поступлении в продажу новых саундбаров Xiaomi Desktop Speaker и Xiaomi Soundbar 2.0, представляющих собой компактное решение для создания объемного звучания в игровой и рабочей зонах. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Модель Xiaomi Desktop Speaker подойдет для дополнительного оснащения рабочего места. Саундбар-призер международного конкурса Red Dot Design Awards 2024 отличается функциональным и простым управлением, интеллектуальной RGB-подсветкой с опцией синхронизации со звуком и высоким качеством звучания 10 Вт. Динамик полного диапазона обеспечивает чистое отображение высоких и средних частот, два пассивных излучателя передают мощные басы. Специально разработанный корпус с углом наклона 53° направляет звук вверх, что позволяет пользователю полностью погрузиться в музыку или игровой процесс. Встроенный микрофон высокой четкости позволяет общаться с коллегами и друзьями без звуковых сбоев и помех. Саундбар Xiaomi Desktop Speaker оснащен портами USB-A и Type-C.

Благодаря двум полночастотным динамикам по 15 Вт модель Xiaomi Soundbar 2.0 подойдет для оснащения домашнего кинотеатра дополнительным источником качественного объемного звука. С помощью различных гибких вариантов подключения саундбар подходит для использования с любыми моделями устройств: подключение осуществляется по протоколу Bluetooth 5.3 и через порты — S/PDIF, AUX или оптический порт. Помимо размещения на плоской горизонтальной поверхности устройство можно закрепить на стене под телевизором или монитором. Антикоррозийный износостойкий корпус с металлической сеткой легко прочищается и не перегревается.

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Новые саундбары Xiaomi уже в продаже

Согласно прогнозам аналитических агентств, рынок звуковых панелей продолжит рост: показатель среднегодового роста на мировом рынке составит 8,3%. Во многом, на расширение этого сегмента влияет растущий спрос на качественную аудиоаппаратуру и тренд на дополнительное оснащение рабочего места технологичными гаджетами.

Ориентировочная розничная стоимость Xiaomi Desktop Speaker составляет 5,29 тыс. руб., а Xiaomi Soundbar 2.0 – 4,49 тыс. руб.

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