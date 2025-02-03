Компания НТП «Горизонт» вошла в реестр российских производителей ПО

Компания НТП «Горизонт», российский производитель высокоточных средств измерений для геотехнического мониторинга и мониторинга строительных конструкций, получила свидетельство Министерства цифрового развития России о вхождении в реестр российского программного обеспечения. Основанием для включения в реестр стало наличие у компании разработанного программного комплекса Gorizont Geotechnical Solution, предназначенного для решения отраслевых задач в области строительства зданий и инженерных сооружений. Об этом CNews сообщили представители НТП «Горизонт».

Серверное программное обеспечение Gorizont Geotechnical Solution предназначено для непрерывного геотехнического мониторинга при строительстве, реконструкции и эксплуатации жилых и промышленных объектов. Программное решение является эксклюзивной разработкой компании. Оно обеспечивает эффективный сбор, хранение, обработку и визуализацию данных, получаемых с различных средств измерений, устанавливаемых на объектах или вводимых вручную.

В программном обеспечении Gorizont Geotechnical Solution реализован следующий функционал: сбор, обработка и хранение данных датчиков производства НТП «Горизонт» и других производителей; сбор, обработка и хранение данных с автоматизированных средств геодезического контроля; ручной ввод данных с неавтоматизированных средств измерений; управление дефектами объекта мониторинга; 3D-визуализация объекта мониторинга и установленных на них датчиков -хранение отчетов и других материалов о техническом состоянии; работа с облаками точек, полученных с сканеров, георадаров; 3D-визуализация объекта мониторинга и установленных на них датчиков, дефектов объекта мониторинга; ведение журнала событий и предупреждение при возникновении аварийных событий; экспорт данных.

Сервер реализован под ОС Linux. Функционирование осуществляется по принципу облачного ПО. Программное обеспечение ориентировано на работу с потоком данных от большого количества датчиков разного типа, расположенных на территориально разнесенных объектах. Программное решение позволяет организовать аппаратное резервирование для предотвращения сбоев в работе и потери данных.

«Серверные программные продукты систем мониторинга технического состояния – решения достаточно специализированные, требующие глубокой адаптации под конкретные задачи. Так информационно-диагностические системы ГТС имеют ряд существенных отличий от программного обеспечения сбора данных для СМИК или системы геотехнического мониторинга ММГ. При создании программного обеспечения Gorizont Geotechical Solution, перед командой разработчиков cтавилась задача сделать универсальную высоконадежную платформу, работающую по облачной технологии и адаптируемую под конкретную задачу мониторинга, — сказал Илья Кузьменко, директор по развитию НТП «Горизонт». — В настоящий момент над программным обеспечением сбора данных Gorizont Geotechnical Solution продолжает трудится целый коллектив разработчиков, постоянно совершенствуя систему и добавляя новый функционал. Наши пользователи – это строительные, промышленные и добывающие компании, работающие в тяжелейших условиях Крайнего Севера. Задачи по мониторингу, стоящие перед нашими заказчиками, достаточно сложны, поэтому НТП «Горизонт» работает над созданием комплексных вертикально-интегрированных систем по мониторингу строительных конструкций, включая все три уровня автоматизированной системы: контрольно-измерительная аппаратура, оборудование сбора и программное обеспечение верхнего уровня».