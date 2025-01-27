Как заменить OpenText и оптимизировать управление контентом

LDM (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) проведет вебинар «Чем заменить OpenText? Обзор решений для управления корпоративным контентом». Онлайн-событие состоится 30 января в 11:00 (МСК).

В январе разработчика OpenText признали нежелательной организацией на территории РФ. Это поставило компании, активно использующие платформу как основу для архивирования данных и других корпоративных решений, перед необходимостью поиска альтернатив. Организации встали перед выбором другой платформы и лучшего сценария перехода с иностранной CSP-платформы.

На вебинаре LDM поделится опытом внедрения и замены иностранных ECM/CSP-решений. Любовь Черкасова, ведущий практик и эксперт, расскажет, как современные организации адаптируются к новым условиям и реализуют переход на отечественные платформы. Также она разберет реальные сценарии внедрения на примере клиентов LDM.

Участники встречи узнают:

какие российские аналоги OpenText существуют и соответствуют ли они требованиям бизнеса;

как оценить готовность компании к миграции и минимизировать затраты при переходе;

нюансы работы с российской low-code платформой LDM, включая ее интеграцию в существующую ИТ-инфраструктуру.

Эксперт ответит на интересующие вопросы и объяснит, как сложившаяся ситуация повлияет на отечественный ИТ-рынок.

Вебинар будет полезен руководителям и CIO крупных компаний, которые используют западные решения (OpenText, SharePoint, Documentum, FileNet, Alfresco).

Участие в мероприятии бесплатное. Для регистрации необходимо пройти по ссылке.