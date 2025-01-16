В России запускается первая «цифровая верфь» на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе под управлением Системы Global ERP: производительность вырастет в 3 раза

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии началась опытная эксплуатация оборудования на первой в России «цифровой верфи», в которую было внедрено решение «Global-Marine: Система управления судостроением и судоремонтом».

Данная Система является отраслевым решением для предприятий судостроения и судоремонта и разработана на базе программного продукта Global ERP, который соответствует всем требованиям импортозамещения.

Внедрение «цифровой верфи» длилось почти 2 года, в ходе которого специалистами Global ERP были решены все задачи судостроения:

конструкторская и технологическая подготовка судостроительного производства;

планирование и управление производством верфи и машиностроительным производством;

планирование и оперативный учет в производстве, закрытие нарядов;

управление проектами (графиками строительства);

закупка материалов и оборудования, складской учет;

бюджетирование;

электронный документооборот.

Открытие цифровой верфи позволит увеличить производительность труда не менее чем в 3 раза, количество строящихся ежегодно судов - с 3 до 10. Также будет создано не менее 500 дополнительных высокотехнологичных рабочих мест.

Стоит отметить, что внедрение отечественной Системы обеспечивает полный контроль за процессом строительства и ремонта в режиме реального времени. По словам Михаила Барышникова, руководителя проекта по внедрению Системы Global-Marine, «информация о ходе работ доступна с помощью сенсорных экранов, позволяя оперативно реагировать на любые изменения и оптимизировать производственный процесс».

Рис.1 – Графический отчёт готовности заказа в Системе Global-Marine

В ходе своего визита на Онежский судостроительно-судоремонтный завод, помощник Президента России Николай Патрушев (председатель Морской коллегии) подтвердил значимость проекта для государства. Также он подчеркнул, что "модернизация производственных мощностей и внедрение информационной системы управления выведут завод на новый уровень технологического развития. Достигнутые при этом инновационные решения должны быть внедрены на других отечественных предприятиях отрасли".

Помимо технологического обновления, проект решает важную социальную задачу. Создание сотен новых высокооплачиваемых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов позволит решить проблему кадрового дефицита, которая остро стоит в судостроительной отрасли после кризиса 90-х годов.

Запуск первой в России цифровой верфи – это не просто модернизация производства, а стратегически важный шаг к укреплению российского флота и развитию отечественной судостроительной промышленности. Этот проект демонстрирует потенциал России в области инновационных технологий и создает предпосылки для качественного рывка в одной из ключевых отраслей экономики.