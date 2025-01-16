Дубайский шоколад и сквиш-лапки: самые трендовые запросы 2024 года на «Авито»

Аналитики «Авито» изучили товары, которые россияне искали на платформе в 2024 г. и выяснили, какие тенденции родились в ушедшем году, и что вновь стало популярным. Так, 2024 г. подарил нам несколько новых трендов и возродил любовь к винтажной фотографии, мебели и посуде. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Открытия 2024 года

Во второй половине года в сети завирусился так называемый дубайский шоколад — все началось с обзора блогера на шоколадку тогда еще малоизвестного бренда из Дубая. На видео она так аппетитно разламывала огромную шоколадную плитку с густой фисташковой начинкой, что ролик моментально набрал миллионы просмотров и вопросов, где купить такой шоколад, и породил волну подобных обзоров. Совсем скоро на «Авито» появились предложения от кондитеров изготовить аналог. Пользователи искали дубайский шоколад на площадке более 200 тысяч раз. Видео с попытками повторить рецепт тоже очень быстро заполнили интернет, поскольку достать заветную плитку получилось не у всех.

Настоящим хитом ушедшего года стали продукты Rhode от инфлюэнсера Хэйли Бибер, а именно — бальзамы для губ и чехлы на телефон со специальным «карманом». Он предназначен для того, чтобы тот самый бальзам был всегда под рукой. Свежая и эффектная идея очень быстро покорила современных модниц, поэтому чехол Rhode на «Авито» искали десятки тысяч пользователей. Еще одним хитом 2024 года стали обвесы — в моду вошло украшать сумки и одежду шнурками, бусами, брелками, кисточками и прочими деталями — чем больше, ярче и разнообразнее, тем лучше. Многие начали их делать своими руками — отсюда спрос на украшения ручной работы в 2024 г. вырос в два раза по сравнению с 2023 г.

Еще один крупный тренд относится к представителям самого младшего поколения — альфа. Современные дети весь год восторгались таба лапками — это липкие сквиши в форме лапки. Их можно мять, подбрасывать и прилеплять куда угодно. Сквиш-лапки искали на «Авито» более 20 тысяч раз.

Возвращение из прошлого

Как известно, иногда новое — это хорошо забытое старое, поэтому 2024 году пользователи продолжали возрождать тренды из прошлого. Так, за год на 89% вырос спрос на цифровые фотоаппараты — вопреки прогнозам, что их заменят камеры смартфонов, все больше фотографов, блогеров, инфлюэнсеров и просто любителей фотографии вновь начинают покупать профессиональную технику. Также на 25% вырос спрос на фотоаппараты моментальной печати, а пленочные фотоаппараты искали на 13% чаще.

На 33% вырос спрос на винтажную мебель — коллекционеры и любители необычных вещей активно ищут на «Авито» хорошо сохранившиеся экземпляры. Популярностью пользуются комоды, стеллажи, столы, кресла и другая мебель. Также на площадке активно ищут винтажную посуду — хрусталь, фарфор, керамику, также в 2024 г. вошла в моду посуда из металла.

Также из недалекого прошлого к нам вернулся тренд на фильм по книжной саге «Сумерки» — прошлой осенью интернет заполнили атмосферные осенние ролики под мотив «hoa hoa hoa» из саундтрека к первому фильму. Так, в 2024 г. пользователи на 29% чаще искали книги, мерч, одежду и прочие вещи, посвященные саге.