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ДОМ.РФ завершил первый этап пилотирования стандартов открытых API в ипотечном страховании

В ходе пилотного проекта в Технологической песочнице Ассоциации ФинТех ДОМ.РФ и АльфаСтрахование протестировали обмен информацией о страховых и кредитных договорах через Открытые API между банком и страховой компанией. Пропилотированные стандарты Открытых API позволят ускорить и упростить обмен данными между банками и страховыми компаниями и сделать процесс пролонгации страховых договоров полностью бесшовным.

На площадке Ассоциации ФинТех (АФТ) завершился первый этап пилотного проекта по обмену информацией между страховой компанией и банком через Открытые API. В ходе пилота его участники – Банк ДОМ.РФ (входит в группу ДОМ.РФ) и АльфаСтрахование – обменялись информацией о кредитных договорах и страховых полисах клиентов в рамках ипотечного процесса. Результатом проекта стали согласованные стандарты Открытых API, которые планируется предложить участникам кросс-отраслевого взаимодействия как рекомендательные. Применение стандартизированных API позволит ускорить и упростить обмен данными между банками и страховыми компаниями, обеспечивая высокий уровень безопасности, и даст возможность автоматически продлять страховые договоры в ипотечном кредитовании, сделав этот процесс бесшовным и цифровым.

«Наше взаимодействие в рамках пилота по пролонгации договоров ипотечного страхования по стандартам Открытых API наглядно показало необходимость создания абсолютно нового целевого процесса в работе со страховыми компаниями. На его основе сейчас формируется универсальный протокол взаимодействия, который отвечает стандартам и будет готов к масштабированию в отрасли с 2026 года», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ, управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак.

«Мы видим запрос со стороны рынка на стандартизацию обмена информацией, ведь это позволяет быстрее создавать и масштабировать новые сервисы для клиентов. Особенно это важно для кросс-отраслевого взаимодействия. Этот пилотный проект, безусловно, стал еще одним шагом на пути к Открытым данным и позволит сделать процесс сопровождения ипотечных договоров удобнее для всех его участников: банков, страховых компаний и их клиентов», — подчеркнула директор по развитию открытых данных и экосистем Ассоциации ФинТех Анастасия Каючкина.

«На фоне изменений рынка ипотечного кредитования невозможно остаться в стороне и не развивать новые клиентские сервисы и подходы на страховом рынке. Проект Ассоциации ФинТех по Открытым API является знаковым и призван объединить усилия банков и страховых компаний для создания полноценного цифрового процесса взаимодействия с клиентом на каждом этапе сопровождения его ипотечного кредита», — прокомментировал директор департамента страхования имущества физлиц АльфаСтрахование Денис Титов.

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