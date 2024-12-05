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Российская компания GemsTeam разработала новый сервис для продавцов маркетплейсов — Blogerito

Компания GemsTeam, известная своими решениями в сфере разработки программного обеспечения, реализовала инновационную платформу Blogerito. Этот сервис создан для оптимизации работы продавцов маркетплейсов с блогерами, предлагая бартерный формат сотрудничества.

Основная концепция

Blogerito ориентирован на владельцев бизнеса, продающих товары на популярных маркетплейсах, таких как Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Ключевая цель сервиса — упростить процесс создания рекламных интеграций через бартер, что позволяет предпринимателям эффективно продвигать свои товары без значительных денежных вложений.

Преимущества платформы

  1. Удобство и безопасность: все этапы сотрудничества — от выбора блогеров до согласования условий и публикации рекламы — происходят внутри платформы, что снижает риски и делает процесс более прозрачным.
  2. Экономия бюджета: бартерный подход исключает необходимость крупных рекламных инвестиций.
  3. Доступ к широкой базе блогеров: платформа предлагает большой выбор инфлюенсеров, готовых к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.

Основатель GemsTeam Максим Коваленко: «Наш сервис идеально подходит для массовой работы. Если вы планируете запускать 100 и более интеграций в неделю, оптимальным решением будет именно наша платформа. В отличие от Telegram-ботов, популярных у конкурентов, мы создаем удобное и масштабируемое решение, которое идеально подходит для среднего и крупного бизнеса с большими объемами интеграций».

Как это работает?

Blogerito предоставляет доступ к базе блогеров, которые готовы рекламировать товары в обмен на них, без традиционных финансовых затрат. Продавцы выбирают блогеров из каталога, оценивают их активность и аудиторию, а затем договариваются об условиях сотрудничества. Все взаимодействия регулируются через платформу, что обеспечивает безопасность сделки и защиту от возможных недоразумений.

Преимущества для продавцов:

  • Экономия: бартерная реклама снижает маркетинговые расходы.
  • Ускорение продаж: привлечение внимания аудитории блогеров помогает увеличить трафик и конверсии.
  • Удобство: сервис заменяет сложные самовыкупы товаров, интегрируя рекламный процесс в один поток.
  • Многофункциональность контента: созданный блогерами контент можно использовать для оформления карточек товаров, делая их более привлекательными и повышая доверие покупателей.

Что получают блогеры?

Для инфлюенсеров Blogerito — это способ получать товары напрямую от брендов и монетизировать свои социальные сети. Платформа устанавливает прозрачные правила, защищающие обе стороны от недобросовестного поведения.

CEO Blogerito Михаил Матвеев: «Мы верифицируем каждую регистрацию - проверяем личность блогера и подтверждаем, что он действительно владеет указанным блогом. В случае обмана или нарушений вы всегда можете обратиться в нашу поддержку — мы быстро решаем подобные вопросы. Однако такие ситуации случаются крайне редко».

Применение для маркетплейсов

Blogerito стал особенно полезным инструментом для малого и среднего бизнеса. Продавцы используют сервис для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда через работу с блогерами, которые представляют их товары своей целевой аудитории.

Запуск Blogerito подчеркивает усилия GemsTeam в области создания инновационных продуктов, которые помогают российским предпринимателям эффективно развиваться в условиях цифровизации рынка.

На основе заявлений компании и активности сервиса можно выделить ключевые данные:

  1. Популярность среди продавцов маркетплейсов: Сервис весьма популярен среди владельцев бизнеса, торгующих на маркетплейсах. Это свидетельствует о потенциально широкой аудитории среди российских предпринимателей в сфере электронной коммерции.
  2. Активность на платформе: Помимо платформы у сервиса Blogerito также есть официальный Telegram-канал. Там регулярно публикуются советы, кейсы и новости, которые побуждают к активному взаимодействию с пользователями, что демонстрирует заинтересованность со стороны бизнес-сообщества.
  3. Участие в отраслевых мероприятиях: Blogerito был представлен на крупнейших выставках и форумах, посвящённых электронной коммерции, таких как ECOM EXPO. Это помогает сервису привлекать новых пользователей и партнёров, а соответственно, развиваться.
  4. Охват блогеров: Платформа предлагает доступ к широкой базе инфлюенсеров, которая постоянно пополняется.

Статистика посещений: 30% - рост в месяц

Прирост блогеров - более 1000 ежемесячно

Таким образом, Blogerito — это мощный инструмент для бизнеса, активно использующий потенциал блогосферы для продвижения товаров на маркетплейсах. Сервис продолжает набирать популярность, помогая предпринимателям и блогерам находить взаимные возможности.

Растущая популярность привлечения блогеров для рекламы в сфере в электронной коммерции обусловлены следующими факторами:

1. Доверие аудитории

Блогеры часто обладают высоким уровнем доверия среди своих подписчиков. Их рекомендации воспринимаются как советы от друзей, что делает их влияние сильнее, чем у традиционной рекламы. Исследования показывают, что около 70% потребителей доверяют рекомендациям других людей, даже если они не знакомы лично.

2. Точечный охват целевой аудитории

Блогеры работают в разных нишах, таких как мода, технологии, фитнес или красота. Это позволяет брендам точно настроить рекламу для своей целевой аудитории, используя аудиторию блогера, которая уже заинтересована в продукте или услуге.

3. Увеличение конверсий

Реклама у блогеров часто приводит к росту продаж. Например, аудитория воспринимает демонстрацию использования продукта как руководство к действию, что мотивирует покупать товары.

4. Рост узнаваемости бренда

Сотрудничество с блогерами способствует повышению видимости бренда. Даже если продукт не покупается сразу, он запоминается потребителю, увеличивая шансы на покупку в будущем.

5. Контент и креативность

Блогеры создают уникальный контент, который бренды могут использовать в своих рекламных кампаниях. Это не только экономит ресурсы на создание рекламы, но и добавляет ей оригинальности.

6. Экономическая эффективность

Реклама через блогеров, особенно в формате бартера (как в сервисе Blogerito), может быть значительно дешевле традиционных каналов. Это делает её доступной для малого и среднего бизнеса.

Таким образом, реклама через блогеров становится важной частью маркетинговой стратегии для многих компаний, особенно тех, кто работает на маркетплейсах и ориентируется на конечного потребителя.

erid:LjN8KQv41Рекламодатель: ООО "ДЖЕМСТИМ"ИНН/ОГРН: 7716980900/1237700264340Сайт: https://gemsteam.ru/

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