Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Дмитрий Григоренко: Цифровая модель управления нацпроектами позволяет обеспечить высокую эффективность их реализации

Цифровая модель управления Национальными проектами позволяет обеспечить высокую эффективность их реализации при увеличении количества самих проектов с 2025 г. Об этом заявил заместитель председателя Правительства – руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко на стратегической сессии «Национальные проекты 2025-2030».

Участники сессии обсудили предстоящий старт новых национальных проектов и работу по мониторингу их реализации.

Количество нацпроектов увеличилось с 16 до 19, включая восемь проектов технологического лидерства.

Было отмечено, что новые национальные проекты стали более масштабными, предполагают еще больше межведомственного взаимодействия и включают в себя 118 федеральных проектов вместо действующих 91.

«Мы сосредоточены на масштабировании успешных решений реализации нацпроектов. Наша цифровая модель управления проектами работает в режиме реального времени и использует передовые алгоритмы для прогнозирования невыполненных мероприятий и настроена на предотвращение проблем заранее», - сказал Дмитрий Григоренко.

На сессии также было отмечено, что к 2026 г. должен быть завершен перевод в цифровой формат всей отчетности и источников данных в рамках реализации Национальных проектов.

В 2025 г. Правительство планирует запустить на базе государственной автоматизированной системы «Управление» аналитическую панель, которая поможет губернаторам контролировать исполнение наиболее приоритетных федеральных задач, реализуемых на уровне конкретного региона.

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Мы сделали ставку на низкий порог входа во франшизу, но уже скоро условия изменятся
Безопасность

«В 2025 г. мы планируем запустить универсальный дашборд для губернаторов, который предоставит актуальную информацию о выполнении национальных проектов, федеральных поручений, субсидиях и стадии рассмотрения обращений к федеральным органам. Это создаст удобный канал двусторонней связи и повысит прозрачность взаимодействия между Правительством и регионами», - отметил Дмитрий Григоренко.

Цифровая модель управления работает в России с 2020 г. и используется для реализации ключевых проектов и задач. С ее помощью осуществляется, в том числе, мониторинг реализации национальных проектов России.

Модель функционирует на базе государственной автоматизированной системы управления, которая позволяет эффективно работать с большими данными.

В режиме реального времени с ее помощью контролируется, на каком этапе реализации находится проект, ведется мониторинг строительства объектов - школ, больниц, дорог, доступного и комфортного жилья, рассчитываются риски исполнения конкретных мероприятий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

Разработаны отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС: локализация составляет 90%

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор

Как нейросети трансформируют техобслуживание и ремонт на производстве

Microsoft под ударом. В США после года подготовки начато гигантское антимонопольное расследование с проверкой всех сфер работы корпорации

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще