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Игровые мыши R72 Ultra, R72 Ultra Duo, R72 Pro и R72 Pro Duo от Bloody: стабильное подключение и высокая скорость

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые беспроводные игровые мыши R72 Ultra, R72 Ultra Duo, R72 Pro и R72 Pro Duo. Два режима подключения расширяют возможные сценарии игры. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

R72 Ultra и R72 Ultra Duo получили сенсор Alpha 20K, R72 Pro и R72 Pro Duo – PAW3395 Pro. Все модели обладают регулируемым разрешением 400/800/1000/1200/1600/2000 CPI, однако при помощи специального ПО это значение легко расширить: в диапазоне 50 - 20000 CPI для сенсора Alpha 20K и 50 - 26000 CPI для PAW3395 Pro.

Скорость отслеживания R72 Ultra и R72 Ultra Duo составляет 350 ips, ускорение – 40 G. У R72 Pro и R72 Pro Duo эти показатели достигают 650 ips и 50 G соответственно. Регулируемая частота опроса всех девайсов работает в диапазоне 125 - 1000 Гц. Вне зависимости от сенсора, они гарантируют геймерам точное и четкое управление в тактических шутерах.

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Игровые мыши R72 Ultra, R72 Ultra Duo, R72 Pro и R72 Pro Duo от Bloody: стабильное подключение и высокая скорость

У всех моделей на корпусе расположено семь программируемых кнопок. Благодаря прочным микропереключателям они выдерживают более 30 млн нажатий, колесо прокрутки – более 800 тыс. оборотов. Эксклюзивная технология RapidSnap Rebound использует запатентованную конструкцию, с которой мыши быстро подстраиваются под скорость реакции пользователя.

Чтобы воплотить свой уникальный стиль игры, геймеры могут воспользоваться программным обеспечением M-ESPORT. Игрокам доступны настройки кнопок, чувствительности и комбинаций макросов. Получившиеся конфигурации можно сохранить на 512 КБ встроенной памяти.

Предусмотрены как беспроводное подключение по радиоканалу 2.4 ГГц, так и проводное через USB. Компактный nano-ресивер с адаптером Type-C удобно брать с собой, а суперлегкий плетеный кабель никак не ограничивает управление даже во время жарких матчей. R72 Ultra Duo и R72 Pro Duo получили настольную док-станцию, которая может использоваться как беспроводной ресивер и быстрая зарядка. Док-станция гарантирует высокую стабильность сигнала и мгновенное сопряжение с устройством.

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Благодаря технологии WaveLink все модели оснащены функциями блокировки канала и защиты от помех. Беспроводная передача осуществляется с задержкой 1 мс, так что мыши по всем показателям составляют серьезную конкуренцию проводным устройствам.

Аккумулятор выдерживает до 80 часов активной работы у Pro и Pro Duo, до 75 часов у Ultra и Ultra Duo. Отличительной особенностью девайсов является эргономичный дизайн. Специальные тефлоновые ножки улучшают управляемость, также в комплекте имеются противоскользящие наклейки. Устройства компактные и легкие, весят 70 г. Все модели выпущены в монохромной расцветке.

Новые беспроводные мыши от Bloody вобрали в себе множество технологий, обеспечивающих высокую эффективность во время игры. Мощные сенсоры, два режима подключения, прочная конструкция и широкая кастомизация подарят геймерам новые возможности на пути к победе.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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