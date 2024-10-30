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Цифровизация Бизнес-приложения
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Обновился корпоративный мессенджер Compass

Разработчики корпоративного мессенджера Compass выпустили очередное обновление on-premise-версии продукта, в котором позаботились о защите информации пользователей. Теперь в Compass бизнесу доступно двойное шифрование баз данных, а также расширенные настройки «холодного» резервного копирования информации с сервера.

В корпоративном мессенджере Compass продолжают заботиться о безопасности информации. Так, в on-premise-версии продукта базы данных на сервере теперь защищены дополнительным слоем шифрования. При этом просмотреть информацию может лишь доверенный администратор системы внутри компании клиента. Двойная защита на сервере позволяет обезопасить данные бизнеса от компрометации как изнутри, так и снаружи.

Еще одна функция, которая поможет бизнесу сохранить информацию в мессенджере на собственном сервер – холодное резервное копирование данных на сервере. Теперь в Compass можно настроить резервное копирование данных на сервере по расписанию или с определенной периодичностью, например, раз в неделю или в конкретные дни и время, вплоть до минуты. Расширенные настройки резервного копирования помогают компаниям сохранять данные так часто, как это нужно с учетом потребностей бизнеса.

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«Один из приоритетов при разработке нашего продукта – защита данных российского бизнеса как от внешних, так и от внутренних угроз. Двойная защита информации на сервера дает компаниям уверенность, что с данными ничего не случится, – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass. – А расширенные настройки резервного копирования позволяют любому бизнесу построить график автоматического создания бэкапов с учетом индивидуальных особенностей».

В сентябре разработчики добавили в Compass функцию отслеживания прав суперпользователя на мобильных устройствах и блокирования доступа к данным мессенджера от сторонних приложений. В продукте также реализовано зашифрованное хранение данных в криптоконтейнере на сервере, дополнительный слой защиты на пользовательских устройствах, а также передача данных в зашифрованном виде. Кроме того, сервис позволяет создать отдельный защищенный контур для внешних пользователей и гибко настраивать конфиденциальность информации в рабочих пространствах – от запрета на просмотр и загрузку данных до отключения возможности общаться в личных чатах.

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