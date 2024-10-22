Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

В Новосибирске вырос спрос на российское офисное ПО в облаке

МТС и входящий в неё МТС Web Services (MWS), сообщает о том, что российские компании стали в два раза чаще покупать отечественное программное обеспечение в облаке MWS во II квартале 2024 г. Спрос на такие решения растёт и среди новосибирского бизнеса и производства. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего за год в Новосибирске увеличился спрос на офисные и почтовые решения и сервисы для хранения информации. В целом по стране стали чаще приобретать цифровое рабочее пространство на базе ПО «МойОфис» — его закупки в облаке МТС Web Services выросли более чем в два раза. Кроме того, растёт спрос на сервис бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», а также платформу роботизации MWS RPA.

Чаще всего отечественным софтом в облаке пользуются представители обрабатывающей промышленности. На них приходится более 20% клиентов MWS, использующих российское ПО. Следом идут ритейлеры — почти 20%, предприятия, работающие в отрасли информации и связи, а также логистические компании — по 10%, строительные организации — 6%.

Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж
Маркет

Сильнее всего спрос на российское ПО в облаке вырос в сфере финансов и страхования, а также в образовании — более чем в четыре раза. В ритейле закупки отечественного ПО увеличились в 3,7 раза, в сфере информации и связи — в 2,9 раза. В обрабатывающей промышленности — в 1,9 раза.

«В сегодняшних условиях, когда часть зарубежного ПО уже недоступна и всегда есть риск, что перестанут работать те сервисы, которые пока остаются, отечественные решения помогают компаниям быть уверенными в завтрашнем дне. Кроме того, облачная модель сервисов упрощает процесс перехода с зарубежных решений и ускоряет запуск новых проектов», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Котов, OpenYard: «Мы изначально хотели делать качественный продукт для задач бизнеса, а уже затем представлять его на рынке»

Рынок инженерного ПО показал в России рост впервые за два года

Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций

Более 800 версий оболочек UEFI беззащитны перед угрозой вредоносов

ГенИИ бизнес-диалога: как умные чат-боты меняют работу компаний

В Китае поступил в продажу первый в мире двуногий модульный робот в точности похожий на шагоход из «Звездных войн». Видео

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: