В Новосибирске вырос спрос на российское офисное ПО в облаке

МТС и входящий в неё МТС Web Services (MWS), сообщает о том, что российские компании стали в два раза чаще покупать отечественное программное обеспечение в облаке MWS во II квартале 2024 г. Спрос на такие решения растёт и среди новосибирского бизнеса и производства. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего за год в Новосибирске увеличился спрос на офисные и почтовые решения и сервисы для хранения информации. В целом по стране стали чаще приобретать цифровое рабочее пространство на базе ПО «МойОфис» — его закупки в облаке МТС Web Services выросли более чем в два раза. Кроме того, растёт спрос на сервис бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», а также платформу роботизации MWS RPA.

Чаще всего отечественным софтом в облаке пользуются представители обрабатывающей промышленности. На них приходится более 20% клиентов MWS, использующих российское ПО. Следом идут ритейлеры — почти 20%, предприятия, работающие в отрасли информации и связи, а также логистические компании — по 10%, строительные организации — 6%.

Сильнее всего спрос на российское ПО в облаке вырос в сфере финансов и страхования, а также в образовании — более чем в четыре раза. В ритейле закупки отечественного ПО увеличились в 3,7 раза, в сфере информации и связи — в 2,9 раза. В обрабатывающей промышленности — в 1,9 раза.

«В сегодняшних условиях, когда часть зарубежного ПО уже недоступна и всегда есть риск, что перестанут работать те сервисы, которые пока остаются, отечественные решения помогают компаниям быть уверенными в завтрашнем дне. Кроме того, облачная модель сервисов упрощает процесс перехода с зарубежных решений и ускоряет запуск новых проектов», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.