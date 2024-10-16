Идет регистрация на уникальную практическую конференцию про процессное управление и корпоративную архитектуру
Продолжается регистрация на уникальную практическую конференцию про процессное управление и корпоративную архитектуру от разработчиков ведущего ПО для проектирования цифровой трансформации на базе бизнес-процессов SILA Union.
В 2024 г. участникам предстоит 8-часовое погружение в лучшие практики цифровизации компаний-лидеров рынка в сочетании с диджитал шоу.
«Цифровая сила предприятия с SILA Union» – главная площадка для обсуждения процессного подхода и его роли в повышении эффективности компаний. Это не только доклады, мастер-классы и дискуссии, но и интерактивы, конкурсы, общение с коллегами в неформальной обстановке.
Темы докладов:
- Процессное управление в интегрированных структурах: опыт холдинга «Вертолеты России».
- Создание цифровой модели объединенной компании в госкорпорации «Росатом».
- Опыт моделирования бизнес-процессов на базе российского ПО в «Газпром ЦПС», перспективы сотрудничества с вендором.
- Инновационные бизнес-модели и процессная модель Единой цифровой платформы «ГосТех».
- Цифровизация и управление Enterprise архитектурой – мотивация, организация и технология внедрения и совершенствования в АО «Шереметьево».
- Как построить многоуровневую модель предприятия.
- ИИ для управления бизнес-архитектурой.
- Подходы к построению системы показателей процесса.
- Импортозамещение.
- Опыт лучших вузов страны внедрения российского ПО в учебный процесс (РЭУ им. Плеханова, МГИМО, НИУ ВШЭ и др.)
- И другие.
Также в программе:
- Мастер-классы от экспертов отрасли;
- Индивидуальные консультации и демонстрации платформы SILA Union;
- Стенды партнеров конференции – крупнейших интеграторов России;
- Награждение победителей конкурса проектов оптимизации бизнес-процессов «Цифровая сила 2024»;
- Диджитал-шоу и неформальные активности;
- Нетворк и полезное общение – 600+ участников.
Для участия необходима предварительная регистрация.
Дата и время: 12 ноября 2024 г., 10.00-18.00
Место: Москва, адрес мероприятия направляется вместе с подтверждением регистрации.
Стоимость: бесплатно для представителей отраслевых компаний. Условия участия ИТ-компаний необходимо уточнять у организаторов.■ erid:LjN8KWvjiРекламодатель: ООО «СИЛА Юнион»ИНН/ОГРН: 7743284475/1187746981663Сайт: https://silaunion.ru/