На портале наш.дом.рф появится рейтинг транспортной доступности новостроек столицы

Выбирать жильё на наш.дом.рф станет удобнее: на портале появится информация о транспортной доступности московских новостроек. Соответствующая услуга будет проработана в рамках технологического партнёрства ДОМ.РФ и НИИ «МосТрансПроект», соглашение о котором было подписано на выставке «Станция Манеж. Московский Транспорт 2030».

Документ подписали директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов и директор по технологическому развитию НИИ «МосТрансПроект» Юрий Бутенко.

«В столичном регионе одним из серьёзнейших факторов при выборе жилья является транспортная доступность. Чтобы пользователям главного портала по жилищному строительству наш.дом.рф было удобнее выбрать жильё с необходимой инфраструктурой, мы совместно с Дептрансом Москвы в этом году реализуем онлайн-интеграцию. Благодаря сервису «Узнай про ЖК» пользователи на наш.дом.рф смогут подробно изучить информацию о новостройках столицы и их транспортной доступности», — сообщил Александр Лукьянов.

Сейчас в базе сервиса Дептранса 423 столичных комплекса, каждый из которых имеет свой рейтинг. Он формируется на основе анализа новостроек по 36 критериям, включая близость метро и остановок городского транспорта, удобство использования личного автомобиля. Также оценивается качество инфраструктуры от застройщика — например, наличие поблизости паркинга или социальных объектов.

«Рейтинг новостроек «Узнай про ЖК» запустили в январе 2023 года. Он помогает москвичам выбрать новое жильё с хорошей транспортной доступностью. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать социальные сервисы для жителей столицы. Платформа наш.дом.рф станет ещё одной онлайн-площадкой, на которой можно ознакомиться с нашим рейтингом», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС) наш.дом.рф создана в 2018 году. На её базе ведётся всесторонний мониторинг рынка жилищного строительства, предоставляются сервисы для покупателей квартир, профильных надзорных ведомств, застройщиков.