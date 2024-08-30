«М.Видео-Эльдорадо» привезет в Россию игру Star Wars Outlaws в начале сентября

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о том, что диски с игрой Star Wars Outlaws для консоли PlayStation 5 появятся в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» на первой неделе сентября. Стоимость продукта составит 6,9 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Star Wars Outlaws — приключенческая игра с открытым миром, действие которой происходит во вселенной «Звёздных войн». Игра разработана студией Massive Entertainment, входящей во французскую корпорацию Ubisoft. Она повествует о приключениях главной героини — Кей Вес, молодой контрабандистки, которая стремится стать самой известной преступницей в Галактике.

Действие игры разворачивается между событиями фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». В это время Галактика охвачена войной, и криминальные организации, такие как Черное Солнце и Синдикат Пайк, набирают силу. Кей вместе с верным напарником по имени Никс и дроидом ND-5, втягиваются в опасные аферы и сталкиваются с Империей, пытаясь выжить в этом жестоком мире и заработать себе репутацию.

Star Wars Outlaws предложит геймерам огромный открытый мир, возможность исследовать разнообразные планеты, участвовать в наземных боях и космических сражениях, а также принимать решения, которые будут влиять на развитие сюжета.