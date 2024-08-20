МТС: больше половины жителей Прикамья проводят отпуск за просмотром фильмов

Аналитики онлайн-кинотеатра KION опросили жителей Прикамья и выяснили, какой досуг они запланировали на ближайший отпуск, а также за просмотром каких фильмов и сериалов провели первую половину лета 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

21% опрошенных жителей Пермского края заявили, что до конца 2024 г. планируют отправиться в отпуск. 4% признались, что не были в этом году в отпуске и не планировали его до конца 2024 г. Остальные опрошенные уже были в отпуске в 2024 г.

62% пермяков рассказали, что идеальная продолжительность отпуска для того, чтобы отдохнуть и восстановиться от работы, должна составлять более 14 дней. 21% назвали идеальной продолжительностью отдыха 7-14 дней, 10% – 3-7 дней, а 6% жителей Прикамья хватит коротких выходных продолжительностью до 3 дней.

Среди любимых занятий во время отпуска жители Пермского края назвали просмотр фильмов – этот вид досуга предпочитают 66% опрошенных. Во время отпуска респонденты чаще выбирают просмотр контента на мобильных устройствах, и смотрят комедии и мелодрамы.

Также пермяки, которые запланировали отпуск до конца 2024 г., поделились тем, как они его проведут. 28% рассказали, что ближайший отпуск они запланировали пляжным, 20% – познавательным, 18% – дачным, 16% – активным, 12% – оздоровительным. Еще 7% жителей Прикамья выбрали другой тип отдыха.

В сервисе путешествий МТС Travel выяснили, в каких регионах страны россияне планируют отдыхать. Лидером по количеству забронированных отелей и апартаментов по России является Краснодарский край – на него приходится более четверти, или 28%, от всех онлайн-бронирований до конца 2024 г. Второе место делят Санкт-Петербург и Москва – в каждом из городов сделано примерно по 10% от общего числа онлайн-заказов. В топ-5 по популярности у путешественников входят также Калининградская область (6%) и Татарстан (4%). Средний по стране чек на размещение, по данным МТС Travel, составляет 6000 руб. в сутки на двоих.

Исследование проведено онлайн-кинотеатром KION и сервисом путешествий МТС Travel. В МТС Travel проанализировали бронирования отелей и других объектов размещения по России с середины августа по конец декабря 2024 г.