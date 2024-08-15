«Первый Бит» разработал комплексную информационную систему для «ТМС Групп»

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» создал комплексную систему управления предприятием на базе продукта «1С:ERP. Управление холдингом» для УК «ТМС Групп», российского производителя продукции и услуг для нефтегазовой промышленности и машиностроения. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

До проекта «ТМС Групп» использовала в работе более пятнадцати разрозненных информационных систем, что привело к фрагментации данных и сложности в управлении компанией. Сотрудникам организации приходилось дублировать информацию в разные системы и заниматься бумажным документооборотом, что снижало эффективность работы, приводило к риску возникновения ошибок и росту издержек. В то же время, руководство замечало высокую стоимость содержания ИТ-контура, вызванную неоптимальными интеграционными решениями.

Специалисты офиса «Спортивная» ИТ-интегратора «Первый Бит» спроектировали для «ТМС Групп» архитектуру эффективной корпоративной информационной системы (КИС), призванной избавить компанию от проблем с переносом данных между разными программными продуктами, повысить оперативную управляемость бизнеса и снизить стоимость владения бизнес-ПО.

В рамках проекта ИТ-контур «ТМС Групп» перевели на серверную инфраструктуру на базе операционной системы Astra Linux Special Edition. Этот выбор был обусловлен высокой безопасностью и стабильностью работы операционной системы, а также ее совместимостью с открытыми стандартами и качественной поддержкой.

В ходе цифровой трансформации бизнес-процессов УК ООО «ТМС Групп» проектная команда разработала схему автоматизированного взаимодействия между пятью информационными системами, входящих в КИС: «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Документооборот», «1С:Клиент ЭДО» и системы класса PLM (управление жизненным циклом изделия).

Компании «Первый Бит» удалось создать для «ТМС Групп» единое информационное пространство для оперативного взаимодействия между подразделениями и учета взаимоотношений с клиентами. Помимо этого, внедрение КИС позволило оптимизировать управление компанией, улучшить контроль за исполнением договоров, снизить количество простоев и сократить затраты на поддержку информационных систем.

«В рамках проекта команда внедрения разработала специальные обработки для автоматического формирования заявок на оплату, которые учитывают разнообразные настраиваемые критерии. Это позволило оптимизировать процесс формирования заявок и повысить эффективность управления финансами компании. Также специалисты Первого Бита разработали особые методики формирования бюджетов, которые раннее выполнялись вне систем учета, что обеспечило нам более эффективный контроль формирования бюджетов и сократило время, затрачиваемое на ввод информации», – сказал начальник отдела экономики и финансов УК ООО «ТМС Групп» Никита Кирдин.

Со стороны холдинга клиента в проекте принимала участие ИТ-компания «Форт-Консалтинг». Она гарантировала соблюдение методологии, принятой в холдинге «Таграс», контролировала качество проектной документации и оказывала поддержку пользователям конечным пользователям КИС.

«В рамках проекта мы создали корпоративную информационную систему из четырех решений, призванную объединить работу 2000 пользователей в едином пространстве. Помимо этого, мы обеспечили интеграцию со внешними системами, не входящимив целевую КИС, чтобы полностью исключить повторный ввод информации, возможные ошибки и промедления из-за человеческого фактора», – сказал руководитель корпоративных проектов офиса «Спортивная» компании «Первый Бит» Александр Марюшин.

Эффективность проекта видна уже сейчас, через полгода после введения КИС в промышленную эксплуатацию. Процесс получения управленческой отчетности руководством ООО «ТМС Групп» ускорился на 40%, производственные издержки получилось сократить на 20%, а повышение складской оборачиваемости привело к снижению объемов материальных запасов на 15%.