Роботы оценят смартфоны пользователей «Авито»

Классифайд «Авито» расширяет возможности для продажи б/у смартфонов и совместно с онлайн-ритейлером «Ситилинк» запускает новый сервис для оценки гаджетов. Теперь перед продажей можно будет проверить техническое состояние смартфона и узнать его стоимость с помощью робота-оценщика. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

С 2022 г. «Авито» развивает программу выкупа смартфонов у частных продавцов: сейчас к ней подключены 75 партнеров, а доступна она в 85 городах России. Теперь пользователи «Авито» смогут воспользоваться новой бесплатной услугой в рамках проекта по выкупу б/у устройств. Перед продажей смартфона продавец сможет получить объективную оценку стоимости гаджета офлайн в магазинах «Ситилинк». В каждом из них будет находиться робот-оценщик, который с помощью искусственного интеллекта проверит устройство и определит его объективную стоимость. Если клиента устроит результат оценки, сотрудник «Ситилинк» на месте подтвердит продажу и выкупит смартфон.

Авито Роботы оценят смартфоны пользователей «Авито»

Новая услуга сделает процесс купли-продажи б/у смартфонов для пользователей «Авито» еще проще и понятнее. Воспользоваться помощью робота-оценщика смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. До конца 2024 г. в магазинах «Ситилинк» будут оборудованы еще 20 роботов-оценщиков, в случае если пилотный проект окажется успешным.

Воспользоваться услугой смогут продавцы из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. Для этого нужно разместить объявление о продаже смартфона на «Авито».

Далее — выбрать способ продажи «Через Партнера» и заполнить анкету работоспособности устройства. Для того, чтобы робот смог оценить стоимость смартфона, нужно, чтобы корпус телефона не имел серьезных повреждений, а заряд гаджета был не ниже 20%.

В разделе «Как хотите передать» нужно выбрать вариант «В пункте партнера» и ввести адрес магазина, в котором будет удобнее провести оценку. В течение часа партнер свяжется с продавцом и подтвердит встречу в магазине.

В магазине сотрудники «Ситилинк» помогут оценить устройство с помощью робота Reeva и установить необходимое для этого приложение — Robot Reeva.

Робот оценит состояние гаджета и определит итоговую стоимость смартфона для выкупа. Время ожидания оценки составляет около 5 минут. За это время робот проводит тесты, которые позволят определить функциональность и состояние батареи, камеры, экрана, динамиков, микрофонов и других деталей. В случае, если финальная цена устроит пользователя, сотрудник пункта выкупа поможет оформить продажу устройства. После успешного оформления, средства сразу поступят на карту продавца.

Весь процесс проверки устройства займет около 10-15 минут, из них 5 минут уйдут на проверку устройства роботом.

Все смартфоны, которые будут проданы пользователями «Авито» в магазинах «Ситилинк» с помощью новой услуги, будут переданы партнеру «Авито» «Хорошая связь» для дальнейшей реализации.

Адреса магазинов «Ситилинк», где можно оценить стоимость смартфона с помощью робота Reeva:

• Магазин «Ситилинк» — г. Москва, ул Барклая, д.10 (с 9:00 до 21:00)

• Магазин “Хорошая связь” — г. Москва, Рязанский пр., д. 2 ( с 9:00 до 20:30)

• Магазин «Ситилинк» — г. Санкт-Петербург г, ул Одоевского, д.27 (с 10:00 до 22:00)

• Магазин «Ситилинк» — г. Воронеж, ул Генерала Лизюкова, д.60 (с 9:00 до 21:00)