E-SPO: новая система для автоматизации образовательного процесса

В России начала работать новая интерактивная среда для обучения E-SPO. Отечественная система интегрируется в образовательную организацию, позволяя внедрить новый функционал в рабочие процессы в течение одного дня. Платформа помогает в оптимизации управления расписанием образовательных организаций, учета самостоятельных работ студентов, ведении журналов, отслеживании успеваемости и решении многих других задач. Об этом CNews сообщили представители E-SPO.

В личном кабинете преподаватель может просматривать и заполнять электронный журнал самостоятельных работ, экспортировать печатный формат журнала, вести учет и получать статистику, а также осуществлять поиск внесенной информации. Руководитель организации может просматривать все сформированные электронные журналы и редактировать записи при необходимости. Также в справочник платформы можно внести информацию о преподавателях организации и выдать им права на редактирование данных в системе.

В модуле расписания преподаватели могут не только выставлять учебный план, но и оповещать студентов об изменениях — уведомление будет приходить автоматически в телеграм необходимой группе учеников. Это позволит сообщить о переносе, отмене занятия или, например, о замене преподавателя.

Отдельного внимания заслуживает модуль АСУ «Приемная кампания». Это простой облачный сервис для управления процессами приемной кампании в образовательной организации. С его помощью можно осуществлять дистанционную подачу заявлений, использовать удобный фильтр данных, формировать электронные личные дела абитуриентов и др.

«Сегодня модули платформы E-SPO активно используются в колледжах Санкт-Петербурга и значительно облегчают работу сотрудников, делая образовательный процесс удобным, безопасным и надежным для всех участников», – отметили представители E-SPO.

В рамках модуля для управления и обработки информации об успеваемости студентов образовательной организации для авторизованных пользователей доступен личный кабинет с набором функций и сервисов. Например, преподаватели могут заполнять электронный журнал успеваемости по группам и дисциплинам, в которых у него назначены занятия, выставлять итоговые отметки, при необходимости добавлять домашнее задание к предметам, а платформа автоматически направит соответствующие уведомления родителям и самому студенту с помощью телеграмм-бота.

Сервис также позволяет управлять библиотекой учреждения: поддерживать неограниченное количество объектов и интеграцию с внутренними справочниками платформы, хранить истории использования и осуществлять быстрый поиск. E-SPO предлагает и средства для контроля знаний. С помощью интерактивной среды можно формировать рейтинги учебных групп, создавать и хранить экзаменационные билеты.