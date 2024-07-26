Разделы

Телеком
|

билайн презентовал новую площадку для игровых разработчиков

билайн активно развивает игровое направление: за предыдущие несколько лет было запущено множество акционных игр, участвуя в которых клиенты могут получить ценные призы от оператора и партнеров. В этой части компания не одинока, другие игроки рынка также стремятся создавать похожие проекты, но билайн пошел дальше и первым среди операторов связи в России представил открытую для внешних разработчиков игровую площадку.

Теперь российские разработчики могут публиковать свои игры в мобильном приложении билайн — оставить заявку можно здесь. Для разработчиков это возможность интегрировать свой продукт на витрину игр, а соответственно получить новый трафик, монетизировать его и популяризировать свой бренд, используя при этом коммуникационные каналы оператора. Уже сейчас витрина в мобильном приложении билайн пополняется проектами в разных жанрах от студий и инди-разработчиков. Игры доступны в формате free to play, но у пользователей есть возможность докупать внутриигровые ценности.

Еще одной уникальной чертой игровой площадки билайна является возможность получать ценные призы за активность в любой из игр.

«Игры в билайне, с одной стороны — самостоятельное бизнес-направление, которое обеспечивает стабильную прямую выручку от внутриигровых покупок. С другой стороны, игры — это уникальная возможность персонализированного взаимодействия с клиентом на понятном ему языке. Через игровые сценарии мы сообщаем клиенту о наших услугах и продуктах, даем возможность получить ценные вознаграждения от билайна и партнеров, формируем лояльность к бренду. Мы видим, что играющая аудитория демонстрирует значительно больший CLTV — одна из основных метрик, на которую мы ориентируемся в билайне» — прокомментировал Андрей Губанов, директор департамента «Клиент и лояльность» билайна.

Игровую площадку билайн презентовали на геймдев-конференции «Игровая индустрия», состоявшейся в Санкт-Петербурге 11 июля.

«Мы видим, что игровой контент — один из наиболее востребованных нашей аудиторией. Нам важно обеспечить возможность реализовывать данную потребность в рамках сервисов билайна. В разделе «Игры» клиенты развлекаются, отдыхают и получают позитивные эмоции от взаимодействия с брендом (мы видим, что играющая аудитория посещает наше приложение на порядок чаще), при этом делают это с выгодой для себя (получая вознаграждения за активность в играх). Мы постоянно расширяем набор механик и возможностей, как для клиентов, так и для игровых разработчиков. На текущий момент доступно размещение HTML5-игр с in-app монетизацией с мобильного баланса», — рассказала Мария Попова, РО стратегических игровых спец-проектов билайна.

билайн параллельно работает и над личным кабинетом для разработчиков, чтобы они могли удобно проходить онбординг и модерацию, прорабатывает новые возможности фичеринга, а также расширяет способы оплаты для пользователей.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

erid:2VSb5zBZZUc

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Создана технология, черпающая электричество буквально из воздуха. Аккумуляторам и батарейкам предсказано забвение

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Хакеры выложили в Сеть документы крупнейшего ИТ-подрядчика Министерства обороны США

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Российские больницы под огнем. Число кибертак на медучреждения выросло на треть

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024