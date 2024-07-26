билайн презентовал новую площадку для игровых разработчиков

билайн активно развивает игровое направление: за предыдущие несколько лет было запущено множество акционных игр, участвуя в которых клиенты могут получить ценные призы от оператора и партнеров. В этой части компания не одинока, другие игроки рынка также стремятся создавать похожие проекты, но билайн пошел дальше и первым среди операторов связи в России представил открытую для внешних разработчиков игровую площадку.

Теперь российские разработчики могут публиковать свои игры в мобильном приложении билайн — оставить заявку можно здесь. Для разработчиков это возможность интегрировать свой продукт на витрину игр, а соответственно получить новый трафик, монетизировать его и популяризировать свой бренд, используя при этом коммуникационные каналы оператора. Уже сейчас витрина в мобильном приложении билайн пополняется проектами в разных жанрах от студий и инди-разработчиков. Игры доступны в формате free to play, но у пользователей есть возможность докупать внутриигровые ценности.

Еще одной уникальной чертой игровой площадки билайна является возможность получать ценные призы за активность в любой из игр.

«Игры в билайне, с одной стороны — самостоятельное бизнес-направление, которое обеспечивает стабильную прямую выручку от внутриигровых покупок. С другой стороны, игры — это уникальная возможность персонализированного взаимодействия с клиентом на понятном ему языке. Через игровые сценарии мы сообщаем клиенту о наших услугах и продуктах, даем возможность получить ценные вознаграждения от билайна и партнеров, формируем лояльность к бренду. Мы видим, что играющая аудитория демонстрирует значительно больший CLTV — одна из основных метрик, на которую мы ориентируемся в билайне» — прокомментировал Андрей Губанов, директор департамента «Клиент и лояльность» билайна.

Игровую площадку билайн презентовали на геймдев-конференции «Игровая индустрия», состоявшейся в Санкт-Петербурге 11 июля.

«Мы видим, что игровой контент — один из наиболее востребованных нашей аудиторией. Нам важно обеспечить возможность реализовывать данную потребность в рамках сервисов билайна. В разделе «Игры» клиенты развлекаются, отдыхают и получают позитивные эмоции от взаимодействия с брендом (мы видим, что играющая аудитория посещает наше приложение на порядок чаще), при этом делают это с выгодой для себя (получая вознаграждения за активность в играх). Мы постоянно расширяем набор механик и возможностей, как для клиентов, так и для игровых разработчиков. На текущий момент доступно размещение HTML5-игр с in-app монетизацией с мобильного баланса», — рассказала Мария Попова, РО стратегических игровых спец-проектов билайна.

билайн параллельно работает и над личным кабинетом для разработчиков, чтобы они могли удобно проходить онбординг и модерацию, прорабатывает новые возможности фичеринга, а также расширяет способы оплаты для пользователей.

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