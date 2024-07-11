Финансовым директором «Ростелекома» назначена Анна Трегубенкова

Старшим вице-президентом — финансовым директором «Ростелекома» с 11 июля 2024 г. назначена Анна Трегубенкова. В новой должности Анна будет отвечать за финансово-экономические процессы, закупочную деятельность, курировать стратегическое планирование и мониторинг реализации стратегии, а также проекты повышения операционной эффективности компании.

К команде финансово-экономического блока «Ростелекома» Анна Трегубенкова присоединилась в 2018 г. в должности директора по экономической политике, в 2019 году была назначена вице-президентом. Курировала процессы бизнес-планирования, управления инвестициями, а также занималась координацией работы сегментных и функциональных финансовых директоров. Под руководством Анны были реформированы системы бизнес-планирования, формирования управленческой отчетности и управления инвестициями. Благодаря внедрению системы раздельного учета компания получила возможность принимать решения на основании качественных данных в разрезе направлений бизнеса, продуктов и услуг, системно подходить к реализации программ операционной эффективности. Объединение региональных финансовых функций в централизованные центры компетенций в сочетании с внедрением новой импортозамещенной системы управления инвестициями существенно увеличило скорость принятия инвестиционных решений и упростило контроль за их реализацией.

Занимавший пост первого вице-президента — финансового директора в 2018-2024 гг. Сергей Анохин покидает компанию по собственной инициативе.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», сказал: «Анна Трегубенкова более шести лет работает в команде финансово-экономического блока “Ростелекома”. Ее профессионализм, понимание бизнеса компании и процессов финансового блока, а также безупречная деловая репутация очень нужны в новом статусе для управления всеми финансово-экономическими процессами и надежного обеспечения финансовой устойчивости компании. Нам предстоит реализация нового стратегического цикла развития “Ростелекома” в условиях высокой стоимости финансовых ресурсов и серьезного внутреннего запроса на повышение эффективности процессов в компании. Я благодарен Сергею Анохину за большой личный вклад в реализацию стратегии и развитие компании, вовлеченность и высокий профессионализм. Проводимая под его руководством финансово-экономическая политика обеспечила успешное развитие “Ростелекома” и прохождение периодов макроэкономической и финансовой турбулентности последних лет, заложила основу для устойчивого роста бизнеса и четкого выполнения всех обязательств перед партнерами, акционерами, сотрудниками и государством. Желаю Сергею успешного продолжения карьеры и приветствую назначение Анны Трегубенковой на должность финансового директора компании».

Анна Трегубенкова родилась в 1980 г. в Алма-Ате, в 2003 г. окончила магистратуру НИУ «Высшая школа экономики» по специальности «Экономика», в 2020 г. завершила обучение по управлению цифровой трансформацией в МШУ «Сколково».

В период с 2001 г. по 2016 г. Анна занимала различные должности в подразделениях внутреннего контроля нескольких российских банков. Большая часть ее банковской карьеры связана с банком «Уралсиб», членом правления которого Анна была в 2013-2016 гг.

В «Ростелекоме» работает с 2018 г., в 2019 г. стала вице-президентом по экономической политике. В июле 2024 г. назначена старшим вице-президентом — финансовым директором «Ростелекома».

Сергей Анохин, первый вице-президент «Ростелекома» по 10 июля 2024 г., сказал: «Я благодарен команде “Ростелекома” за семь лет интересной и продуктивной совместной работы. За это время компания стала намного больше, усилив рыночные позиции по ключевым направлениям: выручка выросла в два раза, прибыль и OIBDA утроились, состоялась интеграция Tele2 и других важнейших цифровых приобретений. Мы досрочно достигли показателей, установленных стратегией компании, и в скором времени будут утверждаться новые стратегические цели. Желаю коллегам и компании в целом дальнейшего успешного развития. Для меня лично “Ростелеком” навсегда останется важной частью не просто карьеры, а жизни».