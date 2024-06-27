Версия СЭД «Дело» 24.2 получила новую технологическую платформу и повышенный комфорт работы

Компания ЭОС выпустила новую версию системы электронного документооборота «Дело» 24.2. Это обновление завершает поэтапный перевод СЭД «Дело» на новую технологическую платформу, обеспечивающую возможность работы с полностью импортонезависимым стеком системного ПО.

В новой версии реализован полный набор функциональных возможностей в веб-приложении «Дело-Web». Многие инструменты и действия с документами, поручениями, файлами, записями, ранее доступные только в толстом клиенте, теперь перенесены в веб-версию. Например, добавлена возможность прикреплять файлы к объектам системы привычным перетаскиванием, появились горячие клавиши для быстрого вызова операций и другие удобные функции. Так как веб-версия обеспечивает множество преимуществ, в версии 24.2 толстый клиент более не поддерживается.

«Стратегия развития линейки продуктов нашей компании учитывает предпочтения различного круга пользователей. Одним из определяющих трендов на сегодняшний день является востребованность работы через тонкий клиент. Это обусловлено меньшей требовательностью к аппаратному и программному обеспечению конечных пользователей, простотой и удобством использования системы. В рамках перехода на версию 24.2 наши клиенты уже не смогут пользоваться привычным и работавшим долгие годы толстым клиентом, но получат возможность выполнять свои ежедневные функции в новом, современном тонком клиенте», — комментирует генеральный директор ООО «ЭОС ПВ» Иван Скородумов.

Также в обновлении представлен новый, более эргономичный дизайн интерфейса для работы с проектами документов. При этом разработчики сохранили возможность выбора между новым и прежним вариантом интерфейса в настройках профиля пользователя, но добавили ряд новых, востребованных функций.

СЭД «Дело» 24.2 поддерживает различные отечественные операционные системы, СУБД, офисные пакеты и приложения для оцифровки и интеллектуальной обработки бумажных документов. Это позволяет реализовать документные процессы организаций в полностью импортонезависимой среде.

В новой версии появился модуль «Редактор печатных форм», позволяющий в визуальной Lowcode среде создавать необходимые формы силами специалистов организации. Также был обновлен блок модулей, отвечающих за интеграцию системы «Дело» с другими СЭД (подсистема «СЭВ») и внешними информационными ресурсами (ПОС и РРО ССТУ). Реализовано взаимодействие системы «Дело» с ПОС по каналу СМЭВ, добавлен «Модуль интеграции с Глобальным адресным справочником (ГАС)».

Поддержка стандарта GraphQL для API-интерфейсов позволяет реализовать взаимодействие с любыми произвольными системами и решить задачу построения единого информационного контура организации.

Кроме того, СЭД «Дело» 24.2 предлагает пользователям ряд других полезных новинок и улучшений для более комфортной и эффективной работы с документами.

Подробнее о функциональных возможностях и нововведениях в СЭД «Дело» 24.2 можно узнать здесь.