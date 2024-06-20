Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Axoft и разработчик мессенджера Compass объявляют о старте сотрудничества в России

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и разработчик корпоративного мессенджера Compass подписали дистрибьюторский договор. Теперь партнеры Axoft и их заказчики получат доступ к быстрому корпоративному мессенджеру, бесплатной технической и клиентской поддержке и пробной версии продукта на 30 дней. Для компаний 300+ сотрудников предусмотрен бесплатный пилотный проект. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Партнерам Axoft и их заказчикам теперь доступна on-premise и облачная версия быстрого корпоративного мессенджера Compass. Среди возможностей и особенностей продукта – видеоконференции, чаты и комментарии к сообщениям, продвинутый поиск, напоминания, чат-боты, более 100 двусторонних интеграций с другими корпоративными сервисами. Доступен также бесплатный гостевой доступ – функция позволяет бизнесу не тратить дополнительные ресурсы на работу с внешними партнерами и подрядчиками.

Продукт подходит компаниям и командам любого размера. Настроить бизнес-процессы в мессенджере Compass могут как крупные организации с распределенной структурой, так и небольшие команды из различных отраслей бизнеса. В портфолио сервиса – десятки кейсов с компаниями из сфер производства, консалтинга, строительства, медицины, образования, электронной коммерции, ИТ- и ИБ-сферы, финансового и банковского сектора, транспортного и логистического комплекса.

Кроме того, продукт включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (запись №21735, 07.03.2024). Также Compass стал первым российским корпоративным мессенджером, открывшим исходный код.

Дмитрий Игнатьев, «Колибри-АРМ»: Наша система позволяет управлять рабочими местами с любой ОС
Импортонезависимость

Соглашение позволит Axoft расширить продуктовую линейку и предоставить партнерам доступ к качественному и быстрому российскому корпоративному мессенджеру с открытым исходным кодом. Совместно с производителем дистрибутор организует презентации и демонстрации решения.

«Сотрудничество с Axoft – важный шаг для нашей компании. Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий – один из лидеров среди российских ИТ-дистрибуторов. Благодаря нашему сотрудничеству сотни российских компаний смогут повысить эффективность рабочих процессов в быстром и надежном корпоративном мессенджере», – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В России пишут ПО для управления крупным рогатым скотом на замену иностранному софту

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Хакер взломал серверы Apple и получил исходные коды трех сервисов

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Крупнейшая табачная компания России повесит на ИИ анализ и одобрение договоров

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024