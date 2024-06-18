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Острый дефицит ИТ-кадров вынуждает российские компании искать новые пути развития специалистов

Отечественная ИТ-отрасль переживает серьезный кадровый кризис, считает Александр Сельдемиров, основатель ИТ-компании ITQuick. Особенно остро нехватка квалифицированных специалистов ощущается в передовых областях, таких как машинное обучение, разработка нейросетей, компьютерное зрение и обработка больших данных. Об этом CNews сообщили представители ITQuick.

«Здесь требуются эксперты с глубокими знаниями математики, статистики и программирования, способные оперативно применять новейшие технологии на практике, – отметил Сельдемиров. – Традиционная система образования не поспевает за стремительным развитием ИТ».

По словам эксперта, дефицит ИТ-кадров носит общероссийский масштаб, затрагивая все регионы вне зависимости от развитости местной отрасли. Особенно острая нехватка наблюдается в технологических центрах, таких как Москва и Санкт-Петербург, где сконцентрирован высокий спрос на квалифицированных специалистов возраста 25-40 лет с богатым практическим опытом.

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«Компаниям приходится серьезно инвестировать в обучение молодых кадров, которые после вузов не обладают необходимыми навыками, – сказал Сельдемиров. – Для преодоления кадрового голода все большее значение приобретают автоматизация, ИИ, машинное обучение, а также модель аутсорсинга и удаленной работы с привлечением экспертов по всей России и из-за рубежа».

Рост зарплат становится естественной реакцией работодателей на дефицит ИТ-специалистов высокой квалификации. Однако, по мнению эксперта, в ближайшие годы проблема нехватки кадров в российской ИТ-индустрии сохранится из-за увеличения числа новых цифровых задач и ускоренного технологического развития страны.

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