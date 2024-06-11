eXpress раскроет технологию смартаппов eXpress на CNews FORUM Кейсы

19 июня суперапп для бизнеса eXpress участвует в одном из главных событий бизнес-сезона – CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров. Основной темой мероприятия станет решение сложных задач цифровизации в современных условиях – опыт внедрения новейших технологий цифровой трансформации и истории успеха компаний.

В первой сессии форума выступит CEO eXpress Андрей Врацкий. Его доклад будет посвящен технологии создания мини-приложений Smart Apps eXpress для защищенного онлайн-доступа к закрытым цифровым корпоративным системам в формате бизнес-окна. Благодаря инновации от eXpress стали возможными интеграции с более чем 90% внутренних систем, таких как личный кабинет сотрудника/руководителя, получение новых задач и поручений, отправка заявок в службу поддержки пользователей (ServiceDesk), электронный документооборот, системы мониторинга, 1С, CRM, ERP, BI-аналитика и так далее. Андрей Врацкий поделится примерами таких интеграций у крупных компаний-заказчиков eXpress из ТОП-20 рейтинга РБК-500.

В ходе выставки в рамках форума будет также работать креативный ретростенд eXpress, где участники мероприятия смогут сравнить офис прошлого с кипами документов, распечатанных для согласования, и различных девайсов для рабочих задач и цифровой офис будущего в едином digital-инструменте. Менеджеры и технические специалисты подробнее расскажут на стенде о возможностях платформы и планах по ее развитию до конца 2024 года.

Ежегодное мероприятие от CNews планирует в 2024 году принять более 1000 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.