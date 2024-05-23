В «Ситилинке» появился бренд игровой периферии AZZA

В «Ситилинке» появился бренд игровой периферии AZZA — футуристические корпуса для игровых ПК и блоки питания. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

AZZA – тайваньский бренд, известный своими неординарными решениями для гейминга. Основную часть ассортимента компании составляют уникальные корпуса в форме пирамид, кубов, сфер, но есть и классические «прямоугольники» – тоже с футуристическим уклоном. RGB-подсветка, прозрачные стенки и откидные крышки для быстрого доступа к «железу» – все, что нужно для настоящего геймера.

Производитель гарантирует высокое качество своей продукции – корпуса и блоки питания проходят строгий контроль на каждом этапе производства.

ATX AZZA Regis (Midi-Tower) реализован в виде черного матового куба. Фронтальная и боковые грани выполнены из закаленного стекла, остальные – из стали толщиной 3 мм. На лицевой части расположились RGB-подсветка и все необходимые разъемы: для подключения наушников и микрофона, два USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C.

ATX AZZA Regis

Внутри корпуса есть отсеки для двух жестких дисков на 2,5 дюйма и одного – на 3,5. Для комплектующих предусмотрено семь горизонтальных и три вертикальных слота расширения. Максимальная длина видеокарты – 336 мм. За охлаждение отвечает вентилятор 140 мм, плюс есть возможность апгрейда: на боковых стенках поместится еще 4 таких же. Для самых мощных сборок можно установить систему жидкостного охлаждения.

ATX AZZA Opus (Full-Tower) — в этом корпусе каждый геймер увидит свое: башню из World of Warcraft, энергоячейку из Fallout или что-то еще. Стенки выполнены из стали толщиной 4 мм и закаленного стекла. Спереди находятся разъемы для подключения наушников и микрофона, два USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C. Корпус рассчитан на видеокарту длиной до 360 мм, два жестких диска на 2,5 дюйма и один – на 3,5. Предусмотрено три слота расширения и место для трех кулеров 120 мм. При необходимости можно установить систему жидкостного охлаждения.

ATX AZZA Opus

ATX AZZA Pyramid (Full-Desktop) — самая необычная из новинок. Пирамида с прозрачными гранями выполнена из стали 2,5 мм и закаленного стекла. На фронтальной панели стандартно разместились разъемы для подключения наушников и микрофона и два USB 3.0.

ATX AZZA Pyramid

В этот корпус можно установить видеокарту длиной до 330 мм, шесть кулеров 120 мм и жесткие диски: два на 2,5 дюйма или один – на 3,5. Слотов для расширения – три. При сборке необходимо учитывать максимальную высоту кулера процессора и максимальную длину блока питания – 95 мм и 360 мм соответственно.

Cтоимость ATX AZZA Regis на старте продаж составляет 29,2 тыс. руб. Cтоимость ATX AZZA Opus на старте продаж составляет 24,2 тыс. руб. Cтоимость ATX AZZA Pyramid на старте продаж составляет 29,3 тыс. руб.