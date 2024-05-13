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Проживание в отелях Казани после майских праздников подешевело на 21%

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com проанализировала цены на отели и другие объекты размещения по России на период майских праздников и после них. Казань стала четвертой в списке городов, где во второй половине мая сильнее всего подешевело жилье.

По данным МТС Travel и Bronevik.com, среди популярных у путешественников направлений сильнее всего после майских праздников цены снизились во Владимире – на треть, до 4,7 тыс. руб. в среднем в сутки. Далее следуют Волгоград – на 24% (4,3 тыс. руб.) и Пятигорск – на 22% (5,1 тыс. руб.). Казань и Ярославль замыкают пятерку рейтинга со снижением цены на 21% и средней стоимостью 7,4 тыс. руб. и 7,3 тыс. руб. в сутки соответственно.

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Минимальное снижение цен на проживание в отелях зафиксировано в Липецке (+0,2%), Самаре (+0,4%) и Красноярске (+0,4%). А в Уфе и Мурманске цены на жилье в период после праздников и вовсе выросли на 13% и 5% соответственно.

Средняя цена на объекты размещения по России после праздничных выходных составила 6 тыс. руб. за ночь, в то время как в период майских праздников проживание в отелях и апартаментах по России стоило в среднем 6,2 тыс. руб. за ночь.

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