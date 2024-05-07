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IT-конференция МТС True Tech Day 17 мая

Присоединяйтесь к самому ожидаемому событию в мире технологий этого года! Масштабная конференция True Tech Day, представленная цифровой экосистемой МТС, вновь соберет тысячи ведущих специалистов из ИТ-сообщества.

True Tech Day пройдет 17 мая в Москве, а также будет доступен для участия онлайн через интерактивную трансляцию. Это событие стало уже традиционным и является одним из крупнейших мероприятий в мире информационных технологий.

В этом году программа конференции разделена на пять ключевых треков, где более 50 ведущих экспертов и лидеров ИТ-сообщества представят свои доклады. Одной из основных тем будет связь науки и технологий.

Среди приглашенных спикеров такие авторитетные личности как Павел Воронин, первый вице-президент МТС по технологиям Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ, и другие.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные технологические направления, включая облачные платформы, искусственный интеллект, нейросети, машинное обучение, программирование, а также применение технологий в медицине и дизайне.

Посетив мероприятие, начинающие разработчики узнают, с чего начать работу с языковыми моделями, как запустить их практически на любом домашнем железе, на какие настройки обратить внимание и как такие модели использовать. Участники смогут прокачать свои навыки в Event Storming и поймут, как создавать «правильные» микросервисы максимально быстро и эффективно. Интересующиеся перспективным направлении Tech4Art узнают, как технологии создают искусство будущего. Архитекторы СУБД разберутся с тонкостями мультимастера в архитектуре PostgreSQL. DevOps-инженеры повысят компетенции в управлении базами данных в мультикластерной среде Kubernetes.

Помимо образовательных моментов, участников ждут разнообразные развлекательные и тематические зоны, включая воркшопы, дискуссии, экспертные сессии, игры и квизы, а также музыкальный сет от популярных исполнителей.

Не упустите возможность погрузиться в мир передовых технологий и обменяться опытом с лучшими специалистами отрасли на True Tech Day!

erid:LjN8KbvyEРекламодатель: ПАО МТСИНН/ОГРН: 7740000076/1027700149124Сайт: https://mts.ru/

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