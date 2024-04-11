Российский бизнес отдает деловые услуги на аутсорс — «Авито Услуги»

Малый и средний бизнес стал активнее обращаться к фрилансерам, оказывающим деловые услуги. По итогам I квартала 2024 г. интерес со стороны заказчиков увеличился на 9% по сравнению с IV кварталом 2023 г. За год спрос на бизнес-услуги вырос на 39%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Аналитики платформы «Авито Услуги» выяснили, каких исполнителей чаще всего искали российские компании.

В I квартале 2024 г. заказчики искали бухгалтеров и специалистов, оказывающих финансовые услуги, на 38% чаще, чем в IV квартале 2023 г. За год рост спроса на таких исполнителей составил 17%.

Согласно данным ФНС, в прошлом году количество индивидуальных предпринимателей в России увеличилось на 395 тыс. человек — это рекордный показатель с 2007 г. Соответственно, значительно увеличился и спрос на бухгалтерское сопровождение бизнеса.

В I квартале 2024 г. вырос интерес россиян и к услугам страхования. К таким специалистам стали обращаться на 18% чаще, чем в IV квартале 2023 г.

По итогам I квартала 2024 г. также увеличился спрос на переводчиков (+4%) и услуги консультантов (+13%).

Российские компании стали чаще нанимать фрилансеров, специализирующихся на продвижении. В I квартале 2024 г. интерес бизнеса к услугам маркетологов и smm-менеджеров вырос на 33% и 39% соответственно. Брать в штат таких специалистов затратно, особенно для малого и среднего бизнеса, поэтому предприниматели часто предпочитают привлекать их под проектные задачи.

При этом в I квартале 2024 г. число маркетологов-фрилансеров, которые предлагают свои услуги на площадке Авито, увеличилось на 46% по сравнению с IV кварталом 2023 г., а количество объявлений на платформе от smm-специалистов, готовых на проектную занятость, напротив, снизилось на 27%.

Россияне и бизнес все чаще выбирают специалистов, которые работают онлайн. Спрос на такой формат деловых услуг вырос в I квартале 2024 г. на 33% по сравнению с IV кварталом 2023 г. Годовой прирост составил 74%.

Больше всего вырос спрос на дистанционные услуги бухгалтеров — в I квартале 2024 г. он увеличился на 48% по сравнению с IV кварталом 2023 г. Также заказчики стали чаще обращаться к юристам и налоговым консультантам, которые работают онлайн, — на 24% и на 21%, соответственно.

Рынок специалистов реагирует на повышенный спрос заказчиков на дистанционные услуги. В I квартале 2024 г. выросло количество таких объявлений от налоговых консультантов и юристов — на 22% и 16% соответственно, а предложение от бухгалтеров и финансистов, работающих удаленно, увеличилось на 13%.

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«Авито Услуги» — площадка для получения заказов на услуги через интернет. На платформе представлено более 2,9 млн объявлений в самых разных категориях услуг — от строительных бригад и транспортных компаний до бьюти-мастеров, бухгалтеров и специалистов по ремонту техники.

«Авито» — онлайн-платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито Доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 125 млн, годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на «Авито» совершается более восьми сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 тыс. новых объявлений.