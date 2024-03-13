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MANGO OFFICE выпустил no-code конструктор чат-ботов

Новинка позволит сотрудникам самостоятельно собрать и настроить чат-бота без программирования и разработчиков

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Руководители колл-центров, директоры по клиентскому сервису и руководители отделов продаж постоянно сталкиваются с проблемой гибкой настройки чат-ботов на своём сайте или в Telegram.

Эта проблема состоит из двух факторов: высокой цены и долгого ожидания доработок. Компании придется заплатить разработчикам несколько сотен тысяч рублей и ждать несколько недель.

Новый конструктор чат-ботов от MANGO OFFICE поможет решить эту бизнес-проблему.

Интерфейс новинки создан для сотрудников без опыта разработки. Это простой графический конструктор для пошагового сценария диалога. В виде простой пошаговой схемы со связями.

Сотрудник сможет самостоятельно выбрать в конструкторе чат-бота такие блоки как:

  • отправка текста или изображения
  • отправка SMS
  • отправка e-mail
  • настройка расписания чат-бота (дни недели и время суток)
  • перевод клиента на оператора
  • вычисление простых арифметических действий
  • обработка массива полученной информации и её учет в диалоге
  • завершение диалога с клиентом
  • интеграция и обмен данными с популярными сервисами Битрикс24, AmoCRM, YClients, DaData, E-Staff, МИС Инфоклиника, WhatsApp
  • отправка http-запроса в API любой сторонней системы

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Новинка поддерживает омниканальный формат — она сама переведёт диалог из чата в голосовой звонок с продавцом. И наоборот.

Чат-бот — обязательный бизнес-инструмент для коммуникаций с покупателями в 2024 году. Он оформит покупку, передаст данные в CRM, уведомит о статусе заказа, проконсультирует клиента о новой акции

  • 65% покупателей предпочитают написать в компанию свой запрос или вопрос
  • Больше 50% клиентов хотят, чтобы компания была с ними на связи в режиме 24/7
  • 97% запросов клиентов в компанию — рутинные и шаблонные

Технология повышает конверсию в продажи и освобождает от рутины до 90% времени операторов.

Кстати. Эксперты MANGO OFFICE готовы консультировать и помогать в подготовке особо сложных сценариев работы конструктора.

erid:LjN8KbEFiРекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/

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