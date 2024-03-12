Платформа HRlink стала «хабом» для корпоративных сервисов

На платформе безбумажного кадрового документооборота HRlink появилась «витрина сервисов». Теперь клиенты HRlink могут разместить все приложения и программы, которые нужны сотруднику во время рабочего дня, в едином окне. Эти сервисы станут доступны на главной странице HRlink, что существенно упростит и ускорит работу с ними. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Платформа кадрового ЭДО HRlink предназначена для оптимизации кадрового делопроизводства и позволяет подписывать HR-документы онлайн в несколько кликов. Появление на платформе «витрины сервисов» — еще один шаг в сторону комплексной автоматизации повседневной работы сотрудников.

Администратор может добавить на стартовую страницу HRlink любые корпоративные сервисы, от «1С» и «Битрикс24» до систем управления проектами. Здесь же можно разместить ссылки на корпоративные порталы, файлообменники, сервисы корпоративного обучения или любые другие платформы для оформления заявок, размещения корпоративных вакансий и ведения кадровой документации. Будет сформирован единый дашборд, на котором отобразится иконка, ссылка и описание каждого конкретного решения, которым пользуются в компании. Сотрудник сможет зайти в любой из сервисов прямо со стартовой страницы в своем личном кабинете HRlink.

Благодаря появлению новой функциональности платформа HRlink может выступать как единая точка входа в корпоративную экосистему для сотрудников. Такой подход позволит упростить идентификацию и использование корпоративных приложений для сотрудников: не придется каждый раз при переключении между сервисами вводить пароли и подтверждать личность. Для клиентов HRlink это возможность повысить лояльность сотрудников и укрепить доверие к бренду с их стороны.

«Кадровый ЭДО — это первая ступень, на которой кандидат впервые соприкасается с компанией, и последняя точка касания с работодателем при увольнении. Поэтому важно, чтобы этот опыт оставил положительные эмоции. Кроме того, по нашим подсчетам, за год сотрудники заходят на платформы безбумажного документооборота для оформления разных кадровых заявлений чаще всего — минимум 30 раз. Поэтому появление “Витрины сервисов” в HRlink стало логичным шагом в развитии сервиса, где не только удобно подписывать документы, но и можно плавно начать знакомство с новой компанией или оперативно найти нужный для работы сервис», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

***

HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.