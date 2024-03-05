Десять самых частых запросов туристов при бронировании отелей и квартир в 2024 году

Российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил» проанализировал переписку туристов с владельцами жилья и выявил основные тенденции 2024 г.

Одна из главных тенденций — 30% туристов бронируют отели и квартиры, где возможен ранний заезд и поздний выезд. В основном это связано с переносами рейсов авиакомпаний. Об этом CNews сообщили представители «Твил».

На втором месте — тенденция на путешествия с животными. Более трети туристов просят представителей отелей и квартир заселить их с собаками и кошками. И такие туристы готовы доплачивать за отдых в отеле с питомцами. Что приятно радует, так это то, что российские отели стали дружелюбнее к гостям, приезжающим с животными: предоставляют миску для воды и корма, лежанку и одноразовые пеленки, место для выгула. Соответственно, бронирования в pet-friendly отели в 2024 г. выросли на 12% по сравнению с 2023 г.

Туристы становятся все более требовательными к месту отдыха, выбирают максимальный комфорт, как дома, и требуют индивидуального подхода. Им нужны номера получше и там, где есть микроволновка, кондиционер, телевизор, чайник, стиральная машина, кухня, место для сушки белья, а еще хотят, чтобы не было перебоев с водой (особенно актуально для Краснодарского края и Крыма). Кто-то спит на мягких перинах, а вот туристка Елена предпочитает ночлег на полу: она не может лежать на мягком из-за проблем со спиной.

Целями поездки становятся не только отдых на пляже, но и лечение питомца, день рождения друга, свадьба, крестины дочери, детские спортивные соревнования. Но почти треть российских туристов в этом году выбирают тишину и спокойствие, уединенный отдых, «чтобы даже батарея не гудела ночью».

Десять самых частых запросов туристов при бронировании отелей и квартир в 2024 г.: ранний заезд и поздний выезд, 30%; отдых с домашними животными, 30%; уединенный отдых, тишина и спокойствие, чтобы даже «батарея не гудела ночью», 21%; квартиры для путешественников на машине с парковкой, 10%; спортивные соревнования для детей, 2%; заселение не по паспорту, а по военному билету: возвращение со службы, 2%; номера с видом на море и большим балконом, 2%; молодежь 19-20 лет снимает квартиры для празднования дня рождения, 1%; вилла для свадьбы, 1%; ветеринарные услуги в Белоруссии, 1%.